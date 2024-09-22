Почему опасно ездить с пустым бензобаком

Езда на машине с пустым бензобаком может быть опасна, сообщил глава департамента механического ремонта направления «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

© За рулем

Он отметил, что необходимо контролировать наличие топлива в баке и следить, чтобы в нем было не менее четверти. Если бензобак фактически будет без горючего, можно внезапно оказаться в ситуации, когда автомобиль остановится на дороге, что создаст риск аварии, рассказал специалист. Он предупредил, что такие поездки приведут к поломке бензонасоса. Также могут начать отображаться неверные показания датчика уровня топлива – и машина неожиданно заглохнет. Также специалист отметил, что в пустой бак может попадать воздух, что еще сильнее изнашивает элементы бензонасоса.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.