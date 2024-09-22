Что будет, если заправлять машину 92-ым бензином вместо 95-го

Регулярное использование низкооктанового бензина может привести к повышенному износу двигателя.

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Об этом всех граждан за рулём предупредил автоэксперт Владимир Моженков, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, в конечном итоге такая практика может спровоцировать выход мотора из строя, а также деградацию множества элементов топливной системы автомобиля. Такое возможно только при постоянной заправке транспортного средства не тем топливом.

Как объяснил специалист, если автовладелец льёт в бензобак АИ-92 вместо положенного АИ-95 лишь изредка, то есть эпизодически, то никаких серьёзных проблем с двигателем в самой краткосрочной перспективе не будет.

Кроме этого, как уточнил эксперт, конкретные последствия использования низкооктанового горючего будут зависеть от марки машины, потому что у разных производителей естественным образом разнится и качество мотора.