В Национальном автосоюзе оценили законопроект о штрафах за опасное вождение

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении штрафов за опасное вождение на российских дорогах.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение, передавал ТАСС. Согласно инициативе, за необоснованные перестроения в потоке машин, резкое торможение без причины, несоблюдение безопасной дистанции, повлекшие создание аварийной ситуации, будут штрафовать или лишать прав. Размер нового штрафа для автомобилистов составит от 3000 до 5000 рублей. В случае повторного нарушения, водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев. Законопроект о введении штрафа будет рассмотрен на заседании Госдумы 1 октября.

У нас в правилах дорожного движения уже есть норма об опасном вождении, однако санкций за подобное нарушение нет, что юридически некорректно. В связи с этим правительство ранее поддержало инициативу о штрафах. При этом в соответствующем документе содержатся максимально общие формулировки, и пока совершенно непонятно, как будут все это будет работать. Сейчас невозможно определить, что такое опасное вождение — невозможно посчитать, сколько маневров за единицу времени это опасно, а сколько нет, какое сближение на дороге и с кем является опасным, а какое нет. Кроме того, использовать камеры здесь не выйдет, поскольку они покрывают лишь небольшой участок дороги в 50-100 метров, на котором выявить подобное нарушение невозможно. Здесь нужно было бы установить камеры над всеми российскими дорогами, что, конечно же, нонсенс. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Принятие нового закона о штрафах за опасные маневры на дороге «может ударить» по обычным водителям, при этом не остановит лихачей, считает специалист.

«В данном случае решение о том, какое вождение является опасным, а какое нет, сперва будут принимать сотрудники автоинспекции. Но, к сожалению, зачастую они просто хотят получить деньги от автомобилистов, о чем свидетельствуют многочисленные уголовные дела против них. Те же штрафы, которые все-таки будут выписываться, будут уходить в суд, который у нас традиционно использует формулировку "нет основания не доверять сотруднику полиции"», — отметил Шапарин.

Эксперт выразил мнение, что проблему с водителями-лихачами следует решать точечно.

«Проблема с опасным вождением на российских дорогах действительно существует. У нас даже есть целая категория автомобилистов, которые снимают свои "героические похождения" на видео, а потом выкладывают их в сеть. Но с такими автомобилистами сотрудникам Госавтоинспекции надо работать точечно – нужно приходить в комменты под их записями, вызывать их в подразделения, выписывать им штрафы за их "похождения" и так далее. Но этого сейчас никто не делает», — сказал он.

Аналитики Высшей школы экономики ранее выяснили, что мужчины значительно чаще женщин садятся пьяными за руль и нарушают ПДД.