Что такое неограниченная страховка ОСАГО и сколько она стоит

Страховка ОСАГО на машину может быть ограниченной и неограниченной. Автовладелец сам решает, какой полис ему купить. Рассказываем, что такое неограниченная страховка на автомобиль, чем она отличается от ограниченного полиса, сколько стоит и как ее купить.

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Что такое ОСАГО без ограничений

ОСАГО без ограничений – это формат страхования, который позволяет управлять автомобилем любому лицу при наличии у него в/у. При наступлении страхового случая страховщик выплатит потерпевшей стороне урон в ДТП вне зависимости от того, кто находился за рулем машины. То есть это открытая страховка транспортного средства, позволяющая пользоваться авто любому количеству водителей, имеющих права на управление ТС данной категории.

Страхование ОСАГО обязательное. Все лица, допущенные к управлению транспортным средством, должны учитываться полисом (если полис с ограничениями) либо иметь открытую страховку. В противном случае грозит оплата штрафа ГИБДД на сумму 800 рублей (ч. 2 ст. 12.37 КоАП). Если водитель не внесен в ограниченный полис автогражданской ответственности, его оштрафуют на 500 рублей (ч. 1 ст. 12.37 КоАП). Штраф выписывают человеку, который находится за рулем.

В чем разница между ограниченной и неограниченной страховкой на автомобиль

Ограниченная страховка обязывает собственника вписывать всех лиц, допущенных к вождению машины. Стоимость ОСАГО считают с учетом коэффициентов всех автомобилистов, внесенных в страховку, включая КБМ (бонус-малус) и КВС (возраст-стаж).

Страховка автомобиля без ограничений допускает к вождению авто любое количество водителей – их не нужно перечислять в бланке ОСАГО. При расчете стоимости ОСАГО без ограничений коэффициенты КБМ и КВС автомобилистов не учитывают.

Плюсы и минусы полиса ОСАГО без ограничений

Неограниченная страховка на авто имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы:

Водить машину может любой человек с правами нужной категории.В полис не нужно вписывать каждого автомобилиста.Если машиной управляют молодые водители с высокими коэффициентами КВС и КБМ, открытый полис выгоднее, чем внесение этих водителей в страховку.

Минусы:

Неограниченный полис дороже ограниченного.Даже если за страховой период не произойдет ДТП, коэффициент аварийности (КБМ) останется неизменным – страховка не подешевеет.

Автовладелец сам решает, какую форму автострахования выгоднее выбрать в его случае.

Кому подходит страховка без ограничений

Открытый полис подходит юридическим лицам, машинами которых управляет несколько сотрудников.

Также страховка авто без ограничения выгодна многодетным семьям с несколькими молодыми водителями с высоким коэффициентом КВС или КБМ.

На какой срок можно оформить ОСАГО без ограничений водителей

Чаще всего автомобилисты приобретают автогражданку на 1 год. Но бывают случаи, когда авто используется не круглый год, а несколько месяцев, например, для поездок на дачу.

В таком случае полис можно оформить:

на 3 месяца;на 6 месяцев.

Если автовладелец планирует продавать машину, он может купить страховку на минимальный период.

Срок действия полиса автогражданки можно продлить, но не все страховые фирмы предоставляют такую опцию. Поэтому нужно сразу определиться с периодом эксплуатации авто.

Сколько стоит неограниченная страховка на автомобиль

Фиксированной цены неограниченной страховки нет – для каждого водителя она индивидуальна. При расчете стоимости неограниченной страховки компании учитывают базовую ставку, пределы которой установлены Центробанком. В 2024 году границы базового тарифа для легковушек физлиц варьируются от 1 646 до 7 535 рублей.

Также на стоимость ОСАГО без ограничений в 2024 году влияют следующие коэффициенты:

КО – открытый или закрытый полис. Для закрытого полиса тариф – 1. Открытый ОСАГО считают по тарифу – 2,32.КТ – тариф территориальный, зависящий от региона. В больших городах он выше, в маленьких ниже.КС – тариф периода страхования. Годовую страховку считают по показателю 1, а трехмесячную – по показателю 0,5.КМ – тариф мощности машины. Чем мощнее авто, тем выше ставка и дороже полис.

В цену ограниченной страховки, как уже было сказано выше, входят коэффициенты КВС (возраст-стаж) и КБМ (бонус-малус), которые индивидуальны для каждого автомобилиста. В стоимости неограниченной страховки ОСАГО их не учитывают.

Почему цена ОСАГО без ограничений отличается в разных страховых компаниях

У страховщиков есть право назначать свой базовый тариф в рамках установленных Центробанком границ – отсюда разница в стоимости неограниченной страховки ОСАГО в разных компаниях. Превысить установленный предел страховые не могут.

Где купить ОСАГО без ограничений

Купить открытую автогражданку можно в офисе, на сайте страховщика или через агрегатор страховок «Автокод ОСАГО». Последний способ самый простой и быстрый. Сервис покажет цены в разных компаниях – можно сравнить предложения и купить полис ОСАГО с выгодой до 5 500 рублей.

Сервис не берет комиссий за оформление, стоимость такая же, как если бы ВЫ покупали полис напрямую у страховщика. Оплата производится в системе страховой компании, что исключает риск обмана. После покупки электронный полис ОСАГО придет на е-мейл, откуда его можно переслать допущенным к вождению авто водителям или распечатать на принтере.

Через онлайн-калькулятор «Автокод ОСАГО» также сможете рассчитать цену ОСАГО без ограничений, прицениться и подумать, а спустя какое-то время вернуться к заполненной заявке.

Чтобы рассчитать стоимость неограниченной страховки ОСАГО на автомобиль, нужно ввести госномер и данные авто, а также данные собственника и водителей. Когда решитесь на покупку полиса, после ввода госномера ТС увидите ранее заполненные данные (автоматически отобразятся в системе) – вам останется выбрать предложение и оплатить страховку.

Можно ли переоформить ограниченную страховку в ОСАГО без ограничений

Да, можно. Закон не запрещает менять формат полиса из ограниченного в открытый. Для этого нужно прийти в свою страховую фирму с документом о праве собственности на машину и в/у всех водителей. Страховщик пересчитает цену полиса в неограниченный формат и внесет в графу №8 причину, по которой вносятся изменения.

Самостоятельно в своей страховке ничего менять нельзя – это право есть только у страховщиков. В противном случае при ДТП полис могут признать недействительным и отказать в страховой выплате.

Нужна ли доверенность на страховку на машину без ограничений

В 2024 году не нужно предоставлять сотруднику ГАИ доверенность на управление автомобилем при проверке документов. Доверенность нужна только при оформлении полиса в офисе страховщика, если вместо собственника неограниченную страховку на машину покупает его представитель.

Если полис оформляется онлайн, нужно знать только паспортные реквизиты собственника ТС – доверенность от него не требуется.

Часто задаваемые вопросы

Какая страховка дешевле – без ограничений или с водителем?

Ограниченная страховка на 80% дешевле открытого полиса. Коэффициенты КБМ и КВС могут значительно удешевить ОСАГО, если автомобилист аккуратен в вождении (не попадал в ДТП) и имеет большой водительский стаж. За каждый год безаварийной езды КБМ снижается, как и КВС.

Но если в полис вписывается начинающий автомобилист с высоким КБМ и КВС, дешевле может оказаться открытая страховка, так как данные коэффициенты в ней не учитываются, а цена рассчитывается с учетом коэффициента КО – 2,32.

Кто может ездить по страховке без ограничений?

С открытым полисом автогражданки может ездить любой автомобилист. При себе обязательно должны быть в/у нужной категории, СТС, ПТС, ОСАГО (распечатанный или электронный) – тогда у автоинспектора не возникнет подозрений, что за рулем авто находится угонщик.

Какое количество водителей можно вписать в ОСАГО?

В бумажном бланке предусмотрено 5 граф для внесения записей об автомобилистах, допущенных к вождению машины. Однако закон разрешает вписывать неограниченное количество водителей. Если графы заканчиваются, автомобилистов могут вписать на обороте полиса, но проще и выгоднее оформить открытую страховку.

Считается ли КБМ при неограниченной страховке?

Нет, на цену открытого полиса показатель КБМ не влияет, как и КВС (возраст-стаж) владельца. Однако показатель КО, отвечающий за ограничение водителей в страховке, поднимется с 1 до 2,32.