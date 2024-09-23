НАПИ раскрыло стоимость владения Lada Niva Legend за год и за пять лет

Агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдётся владение Lada Niva Legend при среднегодовом пробеге 20 тысяч км в Москве.

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Цена рассматриваемой версии внедорожника - 981 тысяча рублей. Стоимость владения "Нивой" в год - 270 279 рублей. За пять лет владелец потратит 1 351 394 рубля.

Основная статья расходов - топливо. При нынешних ценах за пять лет на бензин уйдёт 615 116 рублей. Каско обойдётся в 147 444 рублей, ОСАГО - в 70 120 рублей. Всё регламентное ТО стоит почти 90 тысяч рублей, почти столько же потребуется на покупку резины (для расчёта взяты зимние покрышки Nokian). Траты на транспортный налог составят 29 050 рублей.

Потеря стоимости за 5 лет - 288 тысяч рублей, остаточная стоимость - примерно 593 тысячи.

Ранее "РГ" рассказывала, что в следующем году Lada Niva Legend получит двигатель 1.8 литра, а до конца года должна появиться Lada Niva Sport.