Как избежать аварии на стыке летнего и осеннего сезонов?

На дворе похолодало, где-то в регионах даже выпал снег. В общем, наступил не самый комфортный сезон для водителей. Им приходится менять один стиль вождения на другой. А скоро вернутся к нам предварительный прогрев двигателя, грязные от дождя стёкла, темнота с утра и быстро переходящие в ночь вечера, плохая видимость и пешеходы-"призраки". Напомним, что стоит делать водителям в такое межсезонье и к чему готовить машину.

Главные опасности

Сухой чистый асфальт и хорошая видимость остались позади. Осень - это капризная погода, дожди, туманы, листопады и первые заморозки. Дождь снижает видимость на дороге, но самое неприятное - его первые минуты. Даже на идеальном покрытии есть слой пыли и песка, который с первыми каплями дождя превращается в незаметный слой грязи и мешает сцеплению колёс с поверхностью.

Особенно осторожно стоит относиться к поворотам: даже небольшой скользкий участок может на скорости спровоцировать аварию. Помните и о коварной листве: в городе её обычно убирают с дорог, но листопад на тихих загородных трассах должен заставить вас снизить скорость.

Ещё один неочевидный факт: листья могут прилипать к обуви и подвести в ощущении педалей, а ещё они норовят забить водостоки и вентиляцию, забраться под капот машины.

Осенью ямы и неровности прячутся под лужами, а сильные продолжительные дожди иногда на несколько часов превращают дороги в водные преграды. Вода может временно вывести из строя систему зажигания и привести к эффекту аквапланирования. Чтобы не превращать автомобиль в амфибию, объезжайте лужи. Если такой возможности нет, проезжайте их на минимальной скорости, а после выезда на сухую поверхность тормозите плавно и ритмично короткими нажатиями на педаль тормоза (это поможет убрать влагу из пространства между тормозными колодками и дисками).

Осветите себе путь

Время запастись омывайкой, проверить "дворники" и не забывать протирать фары. Темнеть будет всё раньше, а светать - позже, поэтому большая часть дороги будет приходиться на тёмное время суток. Для длительных переездов выбирайте освещённые дороги, платные трассы с хорошей инфраструктурой, но и на них не забывайте включать световые приборы.

С осенними перепадами температур приходят и туманы, поэтому надо вспомнить, где включаются противотуманные фары. Передние "противотуманки" ощутимо расширяют видимые границы дороги в тумане, а задние делают вас заметными для других автомобилистов. Напомним, что дальний свет фар в тумане не работает, а только мешает, превращаясь в яркое пятно перед лобовым стеклом.

После выезда из полосы тумана важно выключить задние противотуманные фонари, иначе они будут слепить других водителей.

Держите дистанцию

Межсезонье считается самым аварийным периодом: на осенние месяцы приходятся одни из самых высоких показателей аварийности. Госавтоинспекция в это время фиксирует рост числа ДТП. Так, уже упомянутый осенний туман становится причиной 20% аварий (по данным страховщиков), а плохая видимость в целом провоцирует более половины всех столкновений. За шесть месяцев 2024 года в России зарегистрировано 56 369 ДТП, в которых погибли 5 967 и получили ранения 70 469 человек. Как пройдут следующие полгода на наших дорогах, во многом зависит от аккуратности водителей и соблюдения ПДД, верно выбранной дистанции и контроля скорости.

Осенняя погода и плохая видимость обязывают нас учитывать удлинённый тормозной путь. На скорости 40 км/ч тормозной путь легкового автомобиля и так составляет 15 метров. На скорости в 60 км/ч он увеличивается уже в два раза. На скользкой дороге он способен увеличиться ещё в 1,5-2 раза, поэтому держите дистанцию с другими машинами на полосе и оставляйте себе запас для торможения. Запоминаем: скорость движения на осенней дороге должна подчиняться не только дорожным знакам и ПДД (это само собой разумеется), но и здравому смыслу - дорожным условиям и видимости. Старайтесь в осенний сезон ездить медленнее, это поможет избежать резких торможений.

Помните: знаки и комплексы фотовидеофиксации на дорогах установлены не просто так, а чтобы ещё раз напомнить водителям о дисциплине и внимательности за рулём. К слову, у водителей иногда возникает вопрос относительно нарушения дорожной разметки именно в осенне-зимний период, когда эту самую разметку невозможно увидеть из-за листьев или снега. Как камера может определить, что водитель нарушил?

"Разметка контролируемого участка дороги занесена в память устройств. Все фото- и видеоматериалы внимательно рассматриваются инспектором ГАИ, который и принимает решение о вынесении штрафа. Любые сомнения инспектора трактуются в пользу водителя. За наличием разметки в том числе следит территориальное подразделение ГАИ. В случае её износаотсутствия фиксация данного нарушения отключается сотрудниками ГАИ. Аналогично поступают в сильные снегопады, когда разметка занесена снегом и не видна. Если водитель всё же получил ошибочный штраф за разметку, которой не видно в реальной жизни и на фото её нет, то у него всегда есть возможность его обжаловать в течение 10 дней. С 1 сентября 2021 года некоторые штрафы за нарушение ПДД можно обжаловать в упрощённом порядке: через "Госуслуги" или сайт суда по месту совершения правонарушения", - комментирует Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики "МВС Груп".

Пешеходы становятся невидимыми

Рост аварийности в осенние месяцы связан и с большим числом наездов на пешеходов. Города становятся оживлённее, после летних каникул возвращаются дети и студенты. Не все водители успевают адаптироваться к осеннему сезону, к быстрым сумеркам и к более оживлённому движению после расслабленного лета. Пешеходы далеко не всегда пользуются светоотражающими элементами на одежде, пренебрегают правилами дорожного движения и не боятся перебегать дорогу вне "зебры". Рекомендации базовые, но с поправкой на осень: удвоить внимательность перед пешеходными переходами, не превышать скорость и быть готовым к резкому манёвру при внезапном появлении пешехода, держать дистанцию с другими автомобилями в тёмное время суток.

Отметим, что в Московской области сейчас активно развивается направление фиксации непредоставления преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. Чтобы определить, уступил водитель дорогу пешеходу на "зебре" или нет, комплекс фотовидеофиксации рассчитывает путь движения автомобиля и пешехода. Если их пути пересекаются, камера делает первую фотографию: на ней автомобиль находится ещё вдалеке, а пешеход уже начал движение по "зебре". Далее комплекс измеряет темп движения пешехода и скорость автомобиля. Если темп движения пешехода изменяется или человек вовсе останавливается, а автомобиль при этом продолжает движение, то делается второй кадр. В целом камера даёт возможность однозначно оценить, нарушил ли водитель правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу. Работает это даже в темное время суток. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!

В осень на исправном автомобиле

Проверка технического состояния машины перед осенне-зимним периодом - ещё один важный пункт в осеннем чек-листе водителя. Накануне холодов рекомендуется проверять тормозную систему, работоспособность аккумулятора и генератора, состояние протектора и давление в шинах, менять изношенные щётки "дворников" и жидкость в бачке на зимнюю. После длительных летних путешествий по регионам России стоит дополнительно проверить автомобиль, чтобы въехать в осень на надёжном и исправном транспорте.