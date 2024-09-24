Эксперт рассказал, какие беды приносят неуплаченные штрафы

«За рулем» рассказал, какие беды приносят неуплаченные штрафы.

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Для начала – немного статистики

В 2023 году сотрудники Госавтоинспекции наложили на водителей и автовладельцев (это не одно и то же) 237,6 млн штрафов на общую сумму 170,2 млрд рублей. К слову, это на 36,4 млн больше, чем в 2022 году. Большинство из тех, кто получил «письма счастья», на момент написания этой статьи уже успешно погасили свою задолженность перед государством.

Но есть и те, для кого не платить – дело принципа. О том, к чему приводит такая жизненная позиция, мы сегодня и поговорим. Сколько времени дается на уплату штрафов Практический каждый водитель знает: если уплатить некоторые штрафы в течение 20 дней, получишь «скидку» 50%. Действует она далеко не всегда, и вот тут мы объясняем почему.

А что насчет максимального срока, который отводится на уплату штрафа? Для этого у вас есть 70 дней. Отсчитывается этот срок таким образом:

Шаг 1. Инспектор выписывает штраф и лично вручает вам копию постановления либо штраф с камеры приходит вам по почте.

Шаг 2. С момента вручения копии постановления у вас есть 10 дней на обжалование штрафа (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). Имейте в виду: срок вынесения постановления и срок вступления в силу постановления – это не одно и то же. Отсчитывать 10 суток нужно с даты, когда вам вручили постановление или когда постановление поступило в ваше почтовое отделение. Срок этот лучше не пропускать, потому что восстановить его крайне сложно. Не успели обжаловать? Значит, постановление считается вступившим в силу.

Шаг 3. После того как постановление вступило в силу, у вас есть еще 60 дней на оплату штрафа (ч. 1 ст.32.2 КоАП РФ). И вот тут пропускать сроки уже чревато. Потому что если вы не уложитесь, постановление будет направлено судебным приставам для принудительного взыскания.

Шаг 4. В течение 10 дней с момента окончания срока на оплату штрафа ваше дело получают судебные приставы. В отношении вас будет возбуждено исполнительное производство. Что грозит за неуплату штрафа Уклонение от уплаты штрафа преследуется по закону.

Согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, для должников предусмотрены следующие виды наказания: административный штраф в двукратном размере суммы штрафа ГАИ, но не менее 1000 рублей; административный арест на срок до 15 суток; обязательные работы на срок до 50 часов.

Какое наказание применить конкретно в вашем случае, решает суд. Как правило, за «легкие» нарушения по типу незначительного превышения скорости назначают штраф. Кстати, уплатить придется не только штраф, но и исполнительный сбор 7%. Допустим, вы не заплатили штраф 3000 рублей. Тогда в качестве наказания придется заплатить 6000 рублей и еще 420 рублей – в счет уплаты исполнительного сбора. В более серьезных случаях (например, за выезд на встречку или проезд на красный сигнал светофора) могут назначить уже обязательные работы или арест. Но последние два пункта на практике встречаются довольно редко.

ВАЖНО: уплатить придется и штраф за нарушение ПДД, и штраф за просрочку. В противном случае через 70 дней ситуация повторится – только теперь вас будут наказывать уже за неуплату штрафа, который выписали за просрочку штрафа. И такая цепочка из штрафов, которые влекут за собой новые штрафы, может тянуться до бесконечности. ГИБДД и сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассматривают такие дела без участия виновного. Так что аргументы в духе «я не знал», «я никаких писем не получал» тут не помогут.

Как списывают деньги за неуплату штрафа

Вопреки расхожему мнению, приставы больше не сидят за компьютером весь день, выискивая счета должников. Теперь за них это делает искусственный интеллект. Если за последние пару лет вы успели задолжать государству даже небольшую сумму, вы наверняка успели заметить, что списывают долги теперь буквально за секунды.

Если денег на счетах нет

Особенно «предприимчивые» граждане, зная о своих задолженностях, начинают пользоваться банковскими карточками и счетами супругов или других родственников. В этом случае приставам придется лично наведаться к должнику. А чтобы сузить круг поиска, приставы могут наложить на должника запрет на выезд за границу. И это серьезная проблема, потому получить такой запрет легко, а вот на то, чтобы вернуть все как было, обычно требуется минимум пара дней. Подробности о запрете на выезд вы найдете тут. Ограничить выезд должника за пределы РФ могут, если сумма задолженности превышает 10 000 рублей. Помимо испорченного отпуска могут быть и более серьезные последствия, например:

Наложение запрета на регистрационные действия с автомобилем. Ограничение права управления автомобилем до момента погашения задолженности. Важный нюанс: должника не могут лишить водительских прав, если вождение – его единственный источник получения дохода. Арест имущества в пользу государства. Учтите, что никто не будет продавать его по рыночной цене – скорее всего, распродадут на торгах за копейки. Что делать, если мной уже занялись приставы Не хотелось бы вас расстраивать, но пространства для маневров у вас немного. Если в отношении вас уже открыто исполнительное производство, вариант только один – погасить задолженность.

У любого штрафа есть «срок годности», который составляет 2 года. По истечении этого времени штраф аннулируется. Но это не относится к ситуации, когда делом уже занимаются приставы. Сотрудники ФССП – люди упорные и могут преследовать должника 5 и даже 10 лет. Государство очень не любит, когда кто-то не возвращает то, что положено вернуть по закону. Так что с долгами лучше рассчитаться, причем как можно быстрее. И на будущее возьмите себе за правило: вижу штраф – плачу или обжалую (о том, как правильно это делать, мы писали здесь). Не откладывайте постановление в долгий ящик, ведь забывчивость – слишком дорогое удовольствие.