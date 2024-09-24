Большой тест-драйв нового BAIC BJ40: дизель или бензин?

Мы уже тестировали этот харизматичный автомобиль зимой, но тогда под капотом BJ40 был бензиновый мотор, а с некоторых пор «сороковку» можно купить и с дизелем. Какие плюсы, кроме экономичности, во времена отрицательно дешевеющей горючки есть у версии на тяжелом топливе и перевешивают ли они минусы?

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Как же подобраться к этой чертовой горловине? Почему ее пристроили здесь, под капотом, а не за лючком топливного бака рядом с заливной горловиной дизеля? Все началось буквально после полусотни километров теста. На панели приборов вспыхнула лампочка, а в меню высветилось предупреждение: «если мочевины не хватает, заполните как можно скорее, двигатель не перезапустится после 800 км!».

Как вы уже поняли, в этом двухлитровом дизеле используется технология SCR для снижения выбросов оксидов азота в выхлопе. Жидкий реагент, состоящий из очищенной мочевины (диамида угольной кислоты) и деминерализованной воды, поступает в выхлопную систему и вступает в реакцию с отработавшими газами, преобразовывая оксиды азота в водяной пар и безвредный азот. Без этого мотор не впишется в экологические стандарты выше Евро-5, а двигатель 4F20TC13 укладывается и в Евро-6.

Нет, никакого протеста применение мочевины у меня не вызывает, тем более что обычно одной заливки хватает на десять и более тысяч километров. Просто мой тест неудачно попал аккурат на момент доливки. В инструкции же нет ни слова об объеме бачка для мочевины – соответственно, непонятно, какой объем нужно покупать. А тут еще и канистра не помещается между горловиной у моторного щита и капотом, а без воронки попасть «в десятку» нереально. В общем, чертыхаясь и расплескивая AdBlue, я кое-как пополнил бачок пятью литрами, потратив на это не лишние 1200 рублей.

(Не)похожий на тебя

Пока покупал канистру с AdBlue на заправке, BAIC успел собрать нескольких неравнодушных к автомобильной технике зевак, и мне пришлось ответить на пару вопросов. Нет, это не лицензионный Джип, это самостоятельная разработка. Да, тут все по-взрослому: полный привод Part-Time с понижайкой. И да, этот шикарный красный цвет – не плод тюнинга, а стоковый матовый металлик.

Надо отдать должное китайским товарищам: они подошли к проектированию BJ40 основательно и вдохновились эталоном с чувством, толком и расстановкой. Тут не просто калька узнаваемого силуэта Jeep Wrangler, но и самобытные элементы, например, интересное наполнение передней и задней оптики и оригинально прорисованная передняя часть. И все это щедро приправлено джиповскими пасхалками: от накладных петель дверей на болтах под шестигранник до характерной формы крышки бензобака и крохотного стилизованного контура машины на окантовке ветрового стекла.

Тут необычно все: и брезентовые ограничители дверей, и вызывающе неприкрытый металл дверей в салоне, и смешной резиновый кубик, прилепленный на липучку в багажнике – он призван фиксировать распашную «калитку», чтобы она не дала вам пинка при погрузке. Ну и, естественно, крута сама концепция кузова-трансформера. «Легким движением руки брюки превращаются… в элегантные шорты». Пара движений защелками под потолком, и панель крыши над водителем снята, еще минута, и в багажник отправляется кусочек крыши переднего пассажира.

А вот дальше уже сложнее: чтобы снять весь пластик до задней двери, придется не только бежать за инструментом и откручивать десяток болтов и отсоединять проводку. Как честно предупреждает инструкция, чтобы «слегка приподнять крышу и сдвинуть ее за автомобиль», возможно «потребуется помощь более чем одного человека. После снятия положите крышу на ровную поверхность или мягкий предмет». В общем, это развлечение отлично подходит для проведения субботнего досуга с друзьями по гаражному кооперативу.

Ну, гулять так гулять! Чтобы получить полную порцию фана, остается откинуть вперед и ветровое стекло. После откручивания очередной порции болтов оно ложится на резиновые буферы: это они торчат из капота, в первый момент их можно принять за огромные форсунки омывателя. В таком варианте BAIC рекомендует разгоняться не быстрее 16 км/ч.

Кузов кабриолет накладывает особые конструктивные требования, поэтому в салоне напоказ выставлен каркас безопасности, обернутый в мягкую ткань. Это очень кстати, потому что в него можно прийти головой при посадке в машину. Чтобы попасть в BJ, шагаешь на подножку, а затем, пригнувшись, ныряешь в салон. Следующая задача – закрыть дверь, а для этого потребуется хлопнуть ей от всей широкой души. За несколько дней теста я произнес пассажирам фразу «дверь не закрылась» 100500 раз и так успел привыкнуть к усилию, что потом еще неделю на автомате шарахал до звона дверьми на других машинах. Ну и, наконец, предстоит усесться. Диапазон продольного перемещения сиденья не рекордный, так что водителям ростом сильно за 180 его может не хватить, а руль регулируется только по высоте.

Стилистически интерьер тоже чудесным образом перекликается с американским брендом и смахивает на тот же Wrangler образца 2012 года. Если копнуть чуть глубже, то станет ясно, почему: BJ начали выпускать в Китае в 2013-м году. Впрочем, на восприятии салона это никоим образом не сказывается. По большому счету, настроение тут мало чем отличается от того, что возникает за рулем свежих Джипов.

«В новой машине тихо и спокойно – почти как в легковушке. Придерживаешь руль одной рукой и плывешь себе под активный круиз-контроль», – писали мы о Рэнглере JL образца 2021 года.

И в этом BJ40 схож с американской музой, разве что круиз-контроль у китайской машины не адаптивный. Несмотря на все прелести рамного кузова и кондовых подвесок, управляется BJ довольно легко, не склонен к парусности на высоких скоростях и игнорирует колейность, шумоизоляция для кубического кузова тоже на удивление хороша. Хотя скоростная змейка, конечно, не для BJ. В ответ на поворот руля машина сначала кренится и только спустя секунду начинает менять траекторию, но это типично для рамников такого типа.

«А хочешь поддать газу – держите меня четверо! Двухлитровый турбомотор мощностью 272 силы легко уносит здоровенный внедорожник, и он разменивает сотню за восемь секунд, автомат от ZF шустро и незаметно листает восемь передач», – а вот тут между Jeep и BAIC уже пропасть.

Эко-номика

На BJ40, как и на Wrangler JL, тоже стоит 8-ступенчатый автомат ZF, и в части скорости и плавности переключений все в порядке. Но если бензиновый BJ40 с двухлитровым турбомотором мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм по нашим впечатлениям обеспечивал «неплохое ускорение» даже в сравнении с Wrangler, то двухлитровый же турбодизель серии 4F20TC13, устанавливаемый в том числе на пикап Foton Tunland, – это не для гонок. Мотор развивает 162 л.с., и хотя момент тут как и у бензинового мотора – 380 Нм, машине его все же маловато. В городе все окей – BJ легко стартует со светофоров и везет «с низов», но когда минует пик момента на 3500-4000 об/мин, внедорожник сникает. Помимо разницы в мощности, дизельный BJ еще и тяжелее на добрые 60 кг, так что сотню он разменивает за 14,5 с против 10,9 у бензиновой версии.

Может быть, дизель отыграется экономичностью? Если держать бодрый темп, то расход солярки все равно держится на уровне максимум в 10 литров, и только в городе с глухими пробками слегка выходит за эти рамки. Бензиновая машина без колебаний готова выпить 14-15 л в плотном трафике. На трассе показатели отличаются уже не так радикально. Все потому, что бензиновый BJ гораздо легче выходит на обгоны, а дизель подстегивает топтать правую педаль. И все равно машина с мотором на тяжелом топливе экономичнее и требует за городом 8 л солярки против 10-11 л бензина на сотню.

На бездорожье ощущения от версий с разными двигателями очень близки, что понятно, учитывая движение «на моменте». Пусть апологеты настоящих внедорожников и не признают турбомоторы, на самом деле никаких сколько-нибудь критических «падений в турбояму» не замечаешь. В основном ограничивают возможности BJ40 на бездорожье шины. Миролюбивый рисунок протектора шин Cooper Discoverer ATS на асфальте дает выигрыш в шумоизоляции, но в грязи шины быстро замыливаются.

Если хочется превратить BJ40 в настоящий вездеход, стоит поставить правильные шины МТ и остановить выбор на дизеле или топовой бензиновой версии: только на них есть блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов, дополняющие арсенал из доступного до 60 км/ч Part-Time с жестко подключаемым передним мостом и демультипликатором. Да, клиренс мог быть и побольше 210 мм, но все равно геометрическая проходимость достойная: углы въезда/съезда и рампы составляют 37, 31 и 23 градуса.

Чтобы расставить точки над i, остается открыть прайс-лист. Машина с турбодизелем идет исключительно в комплектации Exclusive и оценена в 4 400 000 рублей, тогда как бензин предложен в исполнениях Flagship (4 350 000 рублей) и Champion (4 500 000 рублей). Базовое оснащение неплохое и включает 10-дюймовый тачскрин мультимедиа с поддержкой Bluetooth и подключением смартфонов посредством Carbitlink, электронную комбинацию приборов диагональю 12,3 дюйма, электрорегулировку сиденья водителя в шести направлениях, интегрированный видеорегистратор, подогрев передних сидений, системы курсовой устойчивости, распределения тормозных усилий, помощи при подъёме и спуске с горы, усилитель экстренного торможения, электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold.

Оснащение дизеля чуть скромнее даже версии Flagship: в нем не будет датчиков света и дождя, декоративного кожуха запаски, подогрева руля и «цифрового» салонного зеркала заднего вида; у аудиосистемы шесть динамиков вместо семи и нет сабвуфера, кроме того, декор кузова черный, а не серый или серебристый. Ну а топовая Champion добавит в комплектацию тормозные суппорты и пружины подвески красного цвета, подсветку зоны посадки в машину и многофункциональный органайзер в багажник, электрорегулировку пассажирского сиденья в четырех направлениях и камеру переднего обзора.

Как видите, список опций неплох, хотя оппоненты в лице того же Tank 300 готовы предложить больше плюшек на потраченный рубль. Но с точки зрения харизмы к легенде мирового автопрома BJ подкатил гораздо ближе.