Какой могла стать (и не стала) наша «Нива»

«За рулем» вспоминает впечатляющие факты из биографии ВАЗ-2121.

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Снится мне деревня Начало истории Нивы тут. Хорошо, когда автомобиль создают те, кто знает жизнь и реальные нужды будущих потребителей. Но так бывает далеко не всегда. Ниве повезло – еще и потому, что ею занимался дизайнер Валерий Семушкин. Темой его диплома в институте стал автомобиль для сельской местности. Именно человек, проживший в деревне 17 лет, понимал, какая машина нужна сельчанам. А Петр Прусов поддерживал молодого дизайнера.

Поначалу Семушкин начал работу уже над полноразмерным макетом автомобиля с простым открытым кузовом и аскетичным салоном, по сути, просто развивавшим идеи, заложенные в первые ВАЗ-Э2121. Но душа дизайнера к этой машине не лежала. И после празднования нового 1972 года, когда по этому макету уже начинали делать образец, а у Семушкина стало побольше свободного времени, он по собственной инициативе затеял макет совсем другого автомобиля.

Пока в масштабе 1:5. Эта машина сохраняла основные габариты и компоновку первых образцов, но была закрытой и с более мягким, легковым дизайном. В этом макете уже читались основные черты будущей Нивы. День 5 мая 1972 года, когда макет, сделанный партизанскими методами, впервые попался на глаза главному конструктору ВАЗа Владимиру Соловьеву, Валерий Семушкин запомнил на всю жизнь.

Позднее он вспоминал, как волновался, пока главный пристально со всех сторон осматривал макет, и как обрадовался, когда услышал: «Молодцы!». Тем не менее на первом заседании худсовета завода большинство отнеслось к идеям Семушкина скептически и одобрило вариант, на тот момент более проработанный в деталях: открытый автомобиль, к которому, правда, предусматривали уже и съемную жесткую крышу. Но Семушкин упорно продолжал гнуть свою линию. А на следующем худсовете Соловьев неожиданно предложил просто накрыть «бесперспективный», по его словам, макет открытого автомобиль чехлом и спокойно обсуждать новый.

Конечно, были споры. Скажем, идея Семушкина убрать запасное колесо под капот, как на итальянском компакте FIAT 127, многим категорически не нравилась. Но и идея держать запаску снаружи казалась сомнительной. А багажник в машине и так получался небольшим, и она там явно была лишней. В общем, идея держать запасное колесо под капотом все-таки прошла. Машина, уже получившая имя Нива (несмотря на то, что под таким же именем завод Ростсельмаш с 1972 года делал комбайны), обрела не только гармоничный, симпатичный кузов, но и салон с отделкой легкового автомобиля.

Семушкин совершенно справедливо задавал вопрос: почему то, что в обычном автомобиле считают нормой, в случае с внедорожником трактуют «повышенным комфортом»? Это сейчас всем понятно: владелец внедорожника имеет право на все современные удобства. А в начале 70‑х годов для многих, особенно в СССР, это было вовсе не очевидно. Даже передние дисковые тормоза на внедорожнике, по сути, стали революцией. Кстати, на первых Крокодилах ВАЗ-Э2121 спереди стояли барабаны «волговского» размера, но прототипы серии ВАЗ‑2Э2121 оснастили уже дисковыми тормозами с оригинальными суппортами.

Постоянные и переменные

Много позже ведущий конструктор ВАЗ‑2121 Петр Прусов, вспоминая историю создания Нивы с революционной для СССР трансмиссией – постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала – подчеркивал: «Такая схема была придумана не на ВАЗе – она уже применялась. К примеру, на внедорожниках Range Rover. Но на джипах малого класса она была задействована впервые».

Кстати, Range Rover первого поколения и Land Rover 88 сравнивали с опытными Нивами на отдельных этапах испытаний 1973–1974 годов. Интересно, что по указанию из министерства один из четырех опытных ВАЗ-Э2121 передали в правительственный Гараж особого назначения (ГОН). Дальше ворот Кремля испытателей не пустили, поэтому рассказать о машине они не смогли. Успели лишь написать и положить в перчаточный ящик коротенькую, на одну страничку, «инструкцию по эксплуатации».

Не делали с Нивой, неизвестно. На завод она вернулась без комментариев почти через год. Понятно, что вскоре появилась легенда, что машину опробовал сам генсек Леонид Брежнев. Но достоверных свидетельств тому нет. Тем временем опытные Нивы уже ездили по всей стране, поднимались в горы, перенесли 38‑градусную жару, проходили тесты на Дмитровском полигоне. Помимо английских внедорожников, ВАЗ‑2121 сравнивали с УАЗ‑469Б, а на отдельных этапах с опытным ИЖ‑14 и серийным ЛуАЗ‑969А.