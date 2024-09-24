Россиянам объяснили, на какие проблемы может указывать стук в моторе

Любые посторонние звуки в двигателе указывают на серьёзную проблему, которая требует немедленного вмешательства специалистов. Как пояснил в беседе c Gazeta.ru директор департамента технического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, подобные неисправности почти во всех случаях критичны.

При этом эксперт подчеркнул, что на начальном этапе можно обойтись относительно небольшими вложениями в ремонт, но если проблему игнорировать, она заметно усугубится.

«Среди наиболее опасных причин — износ подшипников (вкладышей) коленчатого вала. Это может привести к увеличению зазора между коленвалом и шатуном, вызывая стук. В конечном итоге однозначно произойдёт разрушение самого коленчатого вала и поломка двигателя», — объяснил Стрельбицкий.

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Также стук может появляться из-за износа поршней, колец и стенок цилиндров — все эти проблемы, если их не устранить, могут стать причиной потери компрессии, повышенному расходу масла и потере мощности двигателя. В отдельных случаях не исключено разрушение механизмов, что означает долгий и дорогостоящий ремонт.

Посторонние звуки в двигателе могут быть вызваны неисправностью клапанов. Происходит это когда зазор между клапаном и толкателем увеличивается — дефект приводит к интенсивному износу обеих деталей. Не редки случаи, когда мотор стучит из-за неисправностей системы зажигания или питания.

«Плохая циркуляция масла или его недостаток вызывают трение в моторе, в результате чего также может появиться стук. Чаще всего это уже свершившийся факт поломки двигателя», — заключил эксперт.