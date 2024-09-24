"АвтоВАЗ" начал продавать универсалы Lada Largus со скидкой 500 тыс. рублей

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал предлагать автомобили Largus по специальным программам со скидкой 470 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Экономия при покупке Lada Largus складывается из нескольких предложений. 170 тысяч от этой суммы составит выгода при покупке в кредит. Кредитное предложение можно использовать совместно с Государственной программой льготного автокредитования. Экономия по ней - 20% от стоимости автомобиля. До этого стало известно, что китайская компания Dongfeng объявила о специальной цене на новую ограниченную партию кроссоверов DFSK ix7. "С середины сентября этого года кроссовер DFSK ix7 доступен в салонах официальных дилеров бренда по новой привлекательной цене - 3,59 млн рублей", - заявили в Dongfeng. Также покупателю предоставляется скидка в размере 300 тыс. рублей. С ней автомобиль продается по цене от 3,29 млн рублей. До снижения цены DFSK ix7 стоил 3,99 млн рублей. Таким образом, машина подешевела на 700 тыс. рублей.