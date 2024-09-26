Автомобили для кукол. Самые крошечные модели в истории

Инновации в автопроме часто приводят к революционным достижениям. Например, стремление создать компактные, но при этом полностью функциональные автомобили. Миниатюрные автомобили массово начали появляться после Второй мировой войны. И существуют до сих пор. Они бросают вызов традиционным представлениям о пространстве. И становятся идеальным автомобилем для города с узкими улицами.

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Peel P50

Peel P50 появился в 1962 году. При длине 1,3 м и ширине менее одного метра, этот 60-килограммовый автомобиль стал рекордсменом Гиннесса в 2010 года как самый маленький серийный автомобиль в истории. Модель задумывалась как городской автомобиль и предназначалась для передвижения по городской среде «одним взрослым и сумкой для покупок».

Не нашлось места даже для четырёх колёс: два спереди и одно сзади. Одна фара и одна дверь с левой стороны. Всего было выпущено 50 экземпляров, из которых до наших дней сохранилось лишь 27. Из-за своей уникальности и ограниченной доступности P50 сегодня стоит довольно дорого. Один экземпляр был продан за 176 тыс. долларов на аукционе Sotheby's в 2016 году.

Маленький P50 оснащался таким же маленьким 0,05-литровым одноцилиндровым двигателем, который выдавал всего 4,3 л.с. Двигатель приводил в движение одно заднее колесо через 3-ступенчатую механическую коробку передач. Примечательно, что у коробки было задней передачи. Но автомобиль можно было вручную вытащить из затруднительной ситуации с помощью ремня, расположенного сзади. А парковаться задним ходом можно было только вручную — откатывая машину, стоя рядом с ней.

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Velam Isetta

Isetta — микроавтомобиль итальянского производства, получивший прозвище «пузырь» из-за своей почти яйцеобразной формы. Isetta могла выглядеть забавно, но это была не шутка. Дешёвый, экономичный автомобиль, который стал первым в истории серийным автомобилем с потрясающей экономией топлива. Он был настолько популярным, что какое-то время даже выпускался под маркой BMW.

Благодаря этому, модель завоевала популярность. Было продано более 160 тыс. экземпляров по всему миру. В конце 50-х гг. Isetta стала самым продаваемым одноцилиндровым автомобилем. Микромобиль оснащался среднемоторным 9,5-сильным двигателем объёмом 0,236 литра. А длина составляла менее 2,3 м.

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Renault Twizy

Двухместный микрокар, по сути, даже не автомобиль. Это как квадроцикл с крышей. Так он классифицируется на европейских рынках. А у нас относится к классу квадрициклов.

Twizy впервые появился в виде футуристического концепт-кара в 2009 году, а в продажу модель поступила в 2012 году. Причудливый дизайн, электрическая трансмиссия, две двери, четыре колеса, автомобильная, а не мотоциклетная посадка. Глядя на него, кажется, что не ту машину прозвали «Жуком».

Длина — всего 2,3 метра. Электромотор выдавал 17 л.с. и разгонял микрокар максимум до 80 км/ч. В год своего появления он стал самым продаваемым электромобилем в Европе.

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Reva G-Wiz

Это индийский микромобиль, который появился в 2001 году. На европейских рынках G-Wiz был официально классифицирован как тяжёлый квадрицикл. Из-за малой мощности и неудовлетворительных результатов краш-тестов автомобиль не допускали даже на европейские скоростные дороги.

Длина автомобиля составляла 2,6 метра. А вес — 400 кг.

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Vespa 400

Бренд известен культовыми скутерами и мопедами. Но в модельном ряду компании были и автомобили. Vespa 400 появилась в конце 50-х гг. и была уникальна в мире микрокаров. Большинство маленьких машин представляют собой мотоциклы или квадроциклы, переделанные в автомобили. А модель 400 с самого начала была спроектирован как автомобиль. Она оснащалась 0,4-литровым рядным двухцилиндровым двигателем мощностью 14 л.с., который разгонял автомобиль до максимальной скорости 88 км/ч. Длина машины составляла всего 2,8 м.

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Fiat 500

Это один из самых долго существующих автомобилей Fiat. И самый маленький. Он появился в 1957 году. Это было небольшое заднемоторное заднеприводное двухдверное купе. В те времена нужны были дешёвые и экономичные машины. Как раз для этой потребности рынка появился Fiat 500.

В 50-х гг. базовый полулитровый двухцилиндровый двигатель выдавал 13 л.с. В длину Fiat 500 был всего 3 метра.

Благодаря своей экономичности, модель 500 пользовалась большим успехом и продавалась огромными тиражами по всей Европе. Существовало двухдверное купе, трёхдверный универсал и даже крошечный трёхдверный минивэн.

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Daihatsu Fellow Max

Fellow — это японский кейкар. Он появился в 1966 году. Продавалось несколько версий: двухдверный седан, двухдверный пикап и трёхдверный фургон. Позднее, в 1970 году, появился Fellow Max. Задний привод сменился на передний. Модель оснащалась 0,356-литровым двухтактным двигателем, который передавал 32 л.с. лошадиные силы на передние колёса через четырёхступенчатую механическую коробку передач. По размерам он был сопоставим с Fiat 500, всего на несколько см длиннее.