Этот хорошо знакомый неубиваемый «американец» дешевле Lada Vesta

В РФ появился в продаже бюджетный седан Chevrolet Cobalt по цене 1,5 млн рублейБюджетные седаны Chevrolet Cobalt продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Эксперты высоко оценивают надежность и простоту конструкции этого автомобиля, что делает его идеальным выбором для такси и повседневной эксплуатации в российских реалиях. Почитать еще: Если бы не рейка! Названы слабые стороны Toyota RAV4 Сейчас такой автомобиль можно купить по цене от 1,5 млн рублей, то есть ешевле, чем Lada Vesta (от 1 513 900 млн руб.). За указанную сумму новый Cobalt продает частник из Хабаровска. Судя по фотографиям в объявлении, он предлагает автомобиль с 1,5-литровым 106-сильным атмосферником и классическим 6-ступенчатым автоматом. Среди опций две фронтальные подушки безопасности, штатная аудиомагнитола и кондиционер. На 100 тысяч дороже Chevrolet Cobalt предлагает автосалон из Оренбурга. В его случае речь идет о машине с МКП, но в неплохой по меркам класса комплектации, включающей две подушки безопасности, электростеклоподъемники в передних дверях, штатную мультимедиа, кондиционер и несколько «теплых» опций. В других городах России новые Кобальты продают еще дороже. Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России. Источник: Автоновости дня