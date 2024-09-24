Эксперт перечислил главные проблемы при ремонте китайских автомобилей

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор УК «К-Групп» Михаил Мартынов, в последнее время отечественные дилеры довольно оперативно получают инструкции по ремонту. А вот каталоги запасных частей продолжают оставаться головной болью для отечественных сервисменов.

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Как отметил порталу «АвтоВзгляд» эксперт, для некоторых моделей и марок каталоги запчастей отсутствуют полностью. Но даже если соответствующая документация имеется, нет гарантии, что заказчику придёт нужная позиция, так как много неригинальных компонентов продаётся под видом фирменных.

При этом господин Мартынов отмечает, что поптыка найти нужный элемент через официального дилера, может быть не всегда успешной. Некоторые комплектующие (в особенности, кузовные) «официалы» вынуждены заказывать из самого Китая, что занимает от одного до трёх месяцев.

Между тем, как стало известно редакции Quto, российские техцентры прошли стадию острого дефицита деталей для ремонта автомобилей. По мнению члена правления Союза автосервисов Ильи Плисова, проблема постепенно решается, хотя ситуация всё ещё остаётся непростой.