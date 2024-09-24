В России стремительно стареет парк автомобилей такси

По данным Общественного Совета по развитию такси, которые получила редакция Quto, доля автомобилей такси младе трёхлетнего возраста заметно сократилась — с 33% годом ранее до 27% сейчас. Одновременно наблюдается рост доли автомобилей старше пяти лет — с 17% до 23%.

Перевозчики жалуются на высокую стоимость автомобилей (80% опрошенных), дороговизну лизинга (73%) и отсутствие государственной поддержки (62%). При этом чиновники периодически предлагают разнообразные новшества, что может только ухудшить ситуацию.

Так, например, власти предлагают ввести дополнительные нормы вроде определённого уровня локализации автомобилей, что осложнит закупку машин импортного производства. Также предлагается организовать бесплатную перевозку отдельных категорий граждан.

«В условиях постоянно меняющихся правил таксопарки не могут постоянно перестраивать модели работы, планировать устойчивое развитие и привлекать инвестиции на долгий срок», — отмечает Ирина Зарипова, председатель Общественного Совета по развитию такси.

В Сочи 3-4 октября состоится ежегодная Всероссийская конференция TAXI-2024. На ней представители федеральной и региональной власти, ведущие службы заказа такси, крупные таксопарки и эксперты обсудят создание Стратегии развития таксомоторной отрасли до 2035 года.