Как бренду Mini удалось создать сообщество самых преданных фанатов

Секрет бешеной популярности Mini. Ключ к успеху любого бренда — его способность завоёвывать клиентов и удерживать их в счастливом состоянии. Восприятие бренда людьми играет большую роль, чем другие показатели. Неважно, насколько хорош автомобиль. Если у бренда плохая репутация, люди не станут его покупать. В недавнем отчёте Consumer Reports выяснилось, что Mini лидирует в рейтинге обожаемых владельцами марок. 77% владельцев Mini готовы купить автомобиль того же бренда снова.

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Самый любимый, несмотря на недостатки

По сравнению с прошлым годом Mini поднялся на 11 пунктов вверх в рейтинге. Ключ к успеху Mini — в их способности быть последовательными.

Consumer Reports утверждает, что удовлетворённость покупателей отражает то, насколько автомобиль соответствует ожиданиям. Аналитики считают, что существует несколько важных критериев: комфорт, управление, размещение предметов в салоне, удобство использования и стоимость владения. Любопытно, что Mini не входит в пятёрку лучших ни в одной из этих категорий. Но постоянство бренда во всех категориях делает его таким приятным автомобилем. Покупатели знают, чего ожидать.

По комфорту и динамике лидирует Porsche. По вместительности салона первое место занял RAM. По стоимости владения другие бренды опередил Hyundai. А его люксовое подразделение Genesis — по удобству эксплуатации.

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За что автомобилисты так любят Mini

История Mini началась ещё в 1950-х годах, когда нужно было разработать доступный и экономичный автомобиль для скупой британской публики. Так появился оригинальный Mini. Колесо в каждом углу, поперечно расположенная рядная четвёрка, достаточно места для небольшой семьи, которая ездит по городу без багажа. И всё это по действительно доступной цене.

В конце 1990-х гг. BMW приобрёл бренд Mini у Rover Group. И принялся за редизайн, возможно, самой культовой малолитражки в истории. Задачей баварцев было соблюсти оригинальный дизайн, максимально увеличив внутреннее пространство маленького и хорошо сбалансированного автомобиля. При этом сохранить его неповторимый шарм, интерьер в ретростиле и азартное управление.

Немцы справились с поставленной задачей, и за последние годы современный Mini повторил успех оригинальной модели. Прошло несколько десятилетий, а черты оригинального дизайна до сих пор сохраняются.

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Самые популярные модели

Когда-то скромный модельный ряд Mini не включал в себя ничего, кроме знаменитого хэтча, но теперь модельный ряд производителя такой же длинный, как и список дополнительных опций. Сейчас универсальность Mini Cooper высока как никогда: есть модели с откидным верхом, «заряженные» и даже электрические варианты.

Mini Cooper и Mini Cooper Clubman — хлеб и масло компании. Хэтчбеки — не самый популярный класс автомобилей. Их вытесняют компактные кроссоверы. Тем не менее это не мешает Mini Cooper оставаться популярным.

Mini Cooper — выдающийся автомобиль марки. На протяжении десятилетий он был флагманом, несмотря на то что был самым маленьким в модельном ряду. Именно благодаря этому маленькому хэтчбеку компания заработала репутацию производителя качественных автомобилей. Нынешнее поколение представляет собой спортивный хэтчбек, который быстро исчезает, и предлагает чертовски приятное управление.

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Четырёхдверный Mini Clubman предназначен для тех, кому кажется, что обычный Mini Cooper слишком мал. Он больше, длиннее и просторнее. И создан на платформе BMW X1. Его трудно классифицировать, но по размерам он находится где-то между седаном и универсалом.

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В Mini не забывают о том, что рынок больше склоняется к кроссоверам, чем к хэтчбекам или универсалам. Поэтому в модельном ряду есть ещё Mini Countryman. Он существует, чтобы конкурировать с BMW X3 и Porsche Macan. При этом он по-прежнему сохраняет фирменное очарование Mini Cooper.

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Полностью электрическая модель Aceman появится в 2026 году. Автомобиль впишется между маленьким Mini Cooper Electric и грядущим Mini Countryman Electric. У него будет 218-сильный мотор и передний привод. Это немного меньше, чем у электрического Countryman, но меньший размер и вес должны компенсировать это.