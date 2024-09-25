"Ъ": дилеры снизили закупки китайских авто перед их подорожанием

В преддверии подорожания автомобилей из-за повышения утильсбора и ожидаемого снижения спроса на них дилеры перестали наращивать складские запасы новых китайских автомобилей. Об этом пишет "Коммерсантъ". В компании "Газпромбанк Лизинг" изданию рассказали, что к концу сентября 2024 года складские запасы новых китайских легковых машин у дилеров и импортеров снизились до 60 тыс. штук против рекордных 94 тыс. штук, которые находились на складах в феврале. Директор департамента по развитию бизнеса "Газпромбанк Лизинга" Вячеслав Михайлов пояснил, что снижение запасов новых китайских машин происходит из-за активной распродажи автомобилей, завезенных в конце прошлого года и начале нынешнего, а также прогнозируемого снижения потребительской активности из-за увеличения ставки ЦБ и утилизационного сбора на автомобили. На этом фоне дилеры отказались от затоваривания складов.