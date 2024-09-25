Как сообщить о нарушении ПДД и можно ли это сделать анонимно

Наверняка вы не раз видели нарушения правил дорожного движения. Один обгоняет по обочине, другой паркуется на газоне, третий часто ездит по трамвайным путям. Можно ли сообщить о нарушении ПДД в надзорные органы и что для этого нужно? Вот понятный гайд для неравнодушных граждан, желающих сделать наш мир чуточку лучше.

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О каких нарушениях ПДД можно сообщить

Список, увы, не так обширен, как хотелось бы. Допустим, вряд ли вам удастся сообщить о превышении скорости – специальной измерительной аппаратуры у вас под рукой обычно не бывает.

Аналогично с пьяными водителями. Сообщить в ГАИ о нарушении ПДД подозрительным водителем можно, но «на глазок» и без измерений («подышать в трубочку») степень опьянения вам, опять же, не определить.

Гораздо проще пожаловаться на нарушение ПДД в ГИБДД, если речь идет о «кривой» парковке, нарушении правил проезда пешеходных переходов. Причем подать жалобу можно не только на водителей, но и на пешеходов, которые тоже являются участниками дорожного движения. Если вы увидите, что пешеход переходит дорогу в неположенном месте или портит чужое имущество (автомобиль), вы также можете оставить жалобу на нарушение ПДД в ГИБДД.

Куда сообщить о нарушении ПДД

Все зависит от типа правонарушения:

Куда отправить жалобу на нарушение ПДД на дорогах общего пользования? В ГАИ.Куда подать жалобу на нарушение ПДД на придомовой территории? В управляющую компанию.

В регионах своя специфика. Например, куда сообщить о нарушении ПДД в Москве? Если жалоба на неправильную парковку, обращаться нужно в АМПП (Администратор Московского паркинга).

В Татарстане существует ГИС «Народный инспектор». Его функционал огромен: можно пожаловаться на парковку на тротуаре, непропуск пешехода, парковку на местах для инвалидов, движение по автобусной полосе, езду по тротуару и многое другое.

В иных регионах есть институт квартальных – часть жалоб (парковка на газонах) можно адресовать туда. Но чаще всего надо сообщать в ГАИ. Ниже рассмотрим порядок жалоб на нарушение ПДД применительно к этому органу.

Что нужно, чтобы пожаловаться на нарушение ПДД

Главное – доказательная база и терпение: общение с госорганами – процесс небыстрый.

В качестве доказательной базы могут использоваться фото- и видеоматериалы, но не какие угодно, а качественно сделанные:

По снятым вами кадрам должно быть четко видно, что есть факт нарушения. Например, машина стоит после знака запрета стоянки. Соответственно, в кадре должна быть четко видна как машина-нарушитель, так и локация (зона запрета парковки). Место нарушения должно быть легко геолоцировано. Для этого необходима привязка к местности – табличка с улицей и номером дома в кадре. Если смартфон или видеорегистратор привязывает геопозицию к фотографии/видео, еще проще: можно «вытащить» нужные сведения (координаты) из EXIF файла (пункт «Свойства» на компьютере/смартфоне).В кадре должны быть четко видны номера машины нарушителя, чтобы Госавтоинспекции было реально привлечь его к ответственности.

Доказательства нарушения можно предоставить распечатанными на бумаге или в электронном виде (на диске или флешке). Во втором случае переданная информация будет считаться вещдоком – после приема жалобы на нарушение ПДД ГИБДД ее не вернет.

Как сообщить о нарушении ПДД в ГИБДД

Подать жалобу в ГИБДД на нарушение ПДД вы сможете через несколько каналов:

Форма обратной связи на официальном сайте ГАИ. Чтобы подать жалобу в ГИБДД на нарушение ПДД через интернет, вам нужно заполнить форму и прикрепить доказательства.Сайт или мобильное приложение Госуслуги. В приложении есть возможность подать жалобу на нарушение ПДД онлайн. Это удобно и быстро.Электронная почта (в зависимости от города/области). Некоторые региональные отделения ГАИ принимают жалобы на нарушение ПДД в режиме онлайн по электронной почте. Адреса также можно найти на сайте вашего регионального отделения.Телефон горячей линии ГИБДД. Вы можете позвонить на горячую линию и сообщить о нарушении. Номер телефона также найдете на официальном сайте ГИБДД вашего региона.Лично. Если у вас все хорошо с личным временем, можно сходить и лично пожаловаться на нарушение ПДД в ГИБДД.

Ниже мы расскажем о самых популярных способах пожаловаться на нарушение ПДД онлайн.

Независимо от типа подачи жалобы (устно/письменно, телефон/онлайн), в нем нужно перечислить все ключевые пункты: когда, где, что. Примерный шаблон может быть таким:

20 сентября 2024 года водитель автомобиля KIA Rio регистрационный знак АОО7АА197 припарковал машину на пешеходном переходе. Нарушение зафиксировано по адресу г. Красногорск, ул. Филиппова д. 1, кв. 1. Прошу наказать нарушителя по соответствующей части соответствующей статьи КоАП и уведомить меня об итогах рассмотрения данного дела. К жалобе прилагаю фото- и видеоматериалы с места правонарушения (2 штуки).

В конце пишете свои ФИО и дату составления заявления.

Подать жалобу на нарушение ПДД на сайте ГИБДД

Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, зайдите на официальный сайт ГИБДД, выберите раздел «Участникам движения» и вкладку «Направить обращение».

Изучите порядок подачи жалоб на нарушение ПДД на сайте ГИБДД, подтвердите ознакомление галочкой и заполните специальную форму.

Пошагово рассказываем, как подать жалобу на нарушение ПДД.

Шаг 1. Заполняете блок «Куда адресовано». Здесь обязательно указываете регион и подразделение ГИБДД и, если известны данные, должность и ФИО должностного лица.

Шаг 2. Заполняете свои данные: фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и адрес электронной почты, а также выбираете из списка регион, в котором нарушены ПДД.

Шаг 3. Составляете жалобу, описав нарушение по шаблону выше, прикрепляете файлы с доказательствами и отправляете обращение.

Но и это еще не все. Морально готовьтесь к личному посещению Госавтоинспекции для дачи показаний (если потребуется).

Пожаловаться на нарушение правил ПДД через Госуслуги

Еще один вариант пожаловаться на нарушение правил ПДД – мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе».

Скачайте приложение на смартфон и, чтобы подать жалобу на нарушение ПДД в ГАИ, авторизуйтесь с помощью логина и пароля от «Госуслуг».

Далее следуйте шагам системы:

Нажмите на кнопку «Отправить сообщение».Выберите ваш регион из списка.Опишите суть проблемы в соответствующем поле.Прикрепите фото или видео, чтобы лучше проиллюстрировать проблему.Укажите точный адрес, где вы столкнулись с нарушением.

Дальше ваше сообщение перешлют в профильный орган власти, полицию или администрацию муниципалитета, которые занимаются решением подобных вопросов. Ответ поступит в ваш личный кабинет в течение 10-30 календарных дней.

Пожаловаться на нарушение правил ПДД через мобильное приложение

У Госавтоинспекции своего мобильного приложения нет – жалоба в ГИБДД на нарушение ПДД через интернет возможна только через сайт или электронную почту.

В регионах могут быть свои вспомогательные органы, которые помогут в решении той или иной проблемы. Например, в столице есть приложение «Помощник Москвы», через которое в пару кликов можно подать жалобу на нарушение ПДД онлайн.

В какие сроки рассмотрят жалобу на нарушение ПДД

Если сообщить о нарушении ПДД через Госуслуги, ответ придет в течение 10-30 календарных дней. Вообще все обращения в госорганы по умолчанию рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.

Можно ли сообщить о нарушении ПДД анонимно

Нет. Что при авторизации через Госуслуги, что при подаче жалобы через форму обратной связи на сайте ГИБДД придется «светить» свою личность. Анонимные жалобы госорганами не рассматриваются.

Есть ли ответственность за ложную жалобу в ГИБДД на нарушение ПДД

По головке не погладят точно. В особых случаях можно «влететь» на статью за заведомо ложный донос о совершении преступления. Допустим, если кто-то оговорил человека и приписал ему ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью или даже гибель людей.

По ч. 1 ст. 306 УК РФ за ложный донос грозит оплата штрафа в размере до 120 тыс. рублей или зарплаты за весь год либо обязательные или исправительные работы. Так что с такими делами лучше не шутить.

Часто задаваемые вопросы

Куда звонить при нарушении ПДД?

Проще всего – на номер 112. Дежурный передаст ваше обращение в ГИБДД. Можно сразу сообщить в Госавтоинспекцию – для этого поищите телефон дежурной части на сайте ГАИ вашего региона.

Куда сообщить о неправильной парковке?

В зависимости от региона можно пожаловаться на нарушение ПДД в ГИБДД или в органы местного самоуправления (квартальные). Универсальный вариант – ГИБДД.

Как сообщить о нарушении парковки во дворе?

Дворовая территория (особенно огороженная) не является дорогой общего пользования. Не факт, что ГИБДД отреагирует на такое сообщение. В данном случае имеет смысл обращаться в управляющую компанию.

Куда выложить нарушение ПДД с регистратора?

Если хочется «ославить» нарушителя, потрепать ему нервы, вы можете выложить видеозапись с нарушением в соцсети. Но крепко подумайте, нужно ли вам это и какие могут быть последствия, если нарушитель – человек обидчивый.

Можно ли подать анонимное письменное заявление через интернет в ГИБДД за нарушение ПДД?

Нет. Согласно действующему российскому законодательству, анонимные сообщения в госорганы не принимаются. Если вдуматься, то и правильно. Пустить в дело поток анонимных обращений – значит, парализовать работу сотрудников, потому что полиция обязана отреагировать на обращение, провести проверку и дать заявителю ответ.