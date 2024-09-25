Названы самые надежные автомобили с пробегом дешевле 2.3 млн рублей

На вторичном автомобильном рынке покупатели все чаще обращают внимание на соотношение цены и надежности. Эксперты составили рейтинг недорогих и надежных моделей.

В списке самых надежных недорогих автомобилей на вторичном рынке первое место занимает KIA Soul 2023 года выпуска. Речь идет о версии, в которой используется 2-литровый двигатель V4, производительность которого равна 147 л.с. Эксперты оценили его надежность на 87 баллов из 100 максимальных. Средняя стоимость на вторичном рынке сейчас составляет 1 800 000 рублей.

Второе место в рейтинге досталось модели Chevrolet Equinox. Напомним, что под капотом автомобиля установлен двигатель на 1.5 литра, производительность которого равна 175 л.с. Рейтинг надежности Equinox составляет 90 баллов из 100. Однако его стоимость на вторичном рынке начинается с отметки 2 300 000 рублей.

Замыкает ТОП-3 модель KIA Seltos 2022 года выпуска. По шкале оценки автомобиль получил 87 баллов. Приобрести его можно по цене от 2 100 000 рублей. За движение отвечает 4-цилиндровый мотор на 2 литра мощностью 146 л.с. В ТОП-5 эксперты отметили модели Hyundai Venue и Chevrolet Trailblazer.

Еще год назад в рейтинге по надежности лидировал Renault Fluence, который выпускался с 2009 по 2017 год. Автомобиль отличается высокой антикоррозийной стойкостью, а также предлагается с удачным набором силовых агрегатов. Некоторые двигатели работают более 300-400 тысяч км пробега. В связке работают такие же беспроблемные механические коробки передач. Проблемным считается только вариатор, который требует ремонта уже после 150 000 км пробега.

Ранее эксперты назвали лучший автомобиль в России по соотношению цены и качества. Такой статус получил китайский кроссовер Haval Jolion. В августе текущего года дилеры реализовали более 9 000 новых автомобилей. Общая доля китайских автомобилей на российском рынке превысила отметку в 57%.