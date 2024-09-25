АЗС, ТРК, СУГ и КПГ: что нужно знать автомобилистам

Контроль уровня топлива в транспорте - одна из главных задач. Эксперты рассказали, как устроены автозаправки в России, и с какими аббревиатурами стоит ознакомиться автовладельцам.

© РИА Новости

АЗС - под данной аббревиатурой скрывается "автомобильная заправочная станция". Это комплекс помещений и технических средств, предназначенных для заправки транспорта топливом. В него входят резервуары для горючего, системы трубопроводов с насосами, измерительные приборы и колонки для раздачи топлива.

ТРК расшифровывается как "топливораздаточная колонка". С данным пунктом напрямую взоимодействует клиент автозаправки. В среднем производительность ТРК на АЗС в России составляет 40-50 л/мин.

СУГ - "сжиженный углеводородный газ". Данная смесь состоит из чистых газов. Как правило, используется пропан и бутан. Хранение и транспортировка такого газа осуществляется в жидком виде. В дальнейшем агрегатное состояние меняется под влиянием температуры и давления. КПГ - "компримированный природный газ". Под сложной фразой скрывается более простая расшифровка - "метан".

Какие бывают АЗС? Стандартной считается стационарная автозаправка, которую можно встретить вдоль трасс или в населенных пунктах. Меньшее распространение получили контейнерные АЗС. Главное отличие заключается в использовании внешнего резервуара в виде контейнера. Большая площадь отводится под емкость с топливом, а рядом расположен контейнер с необходимым оборудованием - насосом, контрольными приборами и колонкой. АЗС такого типа размещаются в местах, где техника находится временно.

Еще один вид автозаправки - мини-АЗС. По конструкции он соответствует контейнерной АЗС, но отличается меньшими размерами. Компактные модульные станции могут состоять из емкости на несколько сотен литров, которая устанавливается на платформу грузового транспорта или пикапа.