В России транспортный налог на гибриды завышают в несколько раз

О фальсификации данных в СТС рассказали несколько владельцев гибридов, когда налог на транспорт увеличивается в разы из-за указанной увеличенной мощности машины, не соответствующей действительности.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подтвердил «популярность» этой проблемы. В России при оформлении документов на гибриды мощности ДВС и электромотора просто суммируются.

В одном из случаев при оформлении документов на гибридный кроссовер Toyota RAV4 сложили мощность бензинового и электрических моторов, завысив производительность одного из электромоторов. Так получился налог в 42 тысячи рублей. Владелец машины признаётся, что не купил бы эту машину, зная сумму налога.

Автомобиль с пробегом был ввезён через Белоруссию. После растаможивания через лабораторию выдали СБКТС. При постановке на учёт в МРЭО выяснилось, что мощность машины не 178, а 280 лошадиных сил, что стало очень большим и неприятным сюрпризом. Оказалось, что в СТС вписана некорректная мощность.

В России с прошлого года почти все владельцы гибридов сталкиваются с проблемой, когда налог на транспорт вырастает в 2–3 раза из-за увеличенной мощности в 1,5–3 раза, указанной в документах. Эксперты называют две причины сложившейся ситуации: уход брендов с российского рынка, когда они могли вмешаться в решение вопроса, а также отсутствие полноценной нормативной базы.

В марте прошлого года Министерство финансов РФ дало разъяснения по части обложения транспортным налогом гибридного автомобиля. Так, в случае автотранспортного средства с комбинированной энергоустановкой параллельного типа нужно учитывать суммарно указанные в технической документации максимальную 30-минутную мощность и мощность ДВС, а в случае отсутствия механической связи с трансмиссией ДВС (последовательный тип) — не учитывать мощность ДВС.