Автомобиль-конструктор: опыт владения Dodge Stratus Coupe II

Обычно «конструкторами» называют изделия отечественного автопрома, где переделки просты и никогда не кончаются. Однако и среди иномарок есть несложно устроенные модели, с которыми легко делать почти все, что заблагорассудится.

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Владелец – Денис, москвич, 31 год, занимается ремонтом автомобилей.

Автомобиль – купе Dodge Stratus 2004 года, второе поколение, рестайлинг, приобретен в 2017 году.

– В 2017 году я задумался о замене своего Datsun on-Do на что-то покрупнее и поинтереснее, – вспоминает Денис. – И стал разыскивать Dodge Stratus в двухдверном кузове, поскольку машина оставила приятные воспоминания с детства – когда я в школьные годы ходил в секцию плавания, красный Stratus попадался мне на глаза постоянно.

Свой экземпляр нашел в Жуковском – ее привезли из США через Беларусь в 2008 году битой в зад, переварили и отправили в Россию. Продавала купе девушка, которой машина была «мала», несмотря на то, что это честный среднеразмерник с длиной 4,85 метра. Отдал я за этот Stratus 250 тысяч рублей, что в 2017 году было средней ценой по рынку. За 200 были похуже, за 300 – получше. И вот уже восемь лет этот автомобиль со мной – я ценю его за простоту конструкции и надежность вкупе с неплохим простором салона. А в кузове купе еще и присутствует определенная эстетика, отличающая машину от более утилитарных седанов. Хотя это, конечно же, никакое не спорткупе.

Снаружи

Двухдверный Стратус – стильное купе. Машина до сих пор выглядит привлекательно, особенно в профиль, где линии стекол и капота дают тонкий намек на знаменитую синусоиду масл-каров 60-х в дизайне «Coke bottle».

Купе Stratus заметно отличается от одноименного седана, имеющего на его фоне довольно обыденный и незапоминающийся вид. Здесь же – иные бамперы, иная оптика, иная линия остекления в районе задней стойки и другие особенности.

Черная крыша сливается с тонированным задним стеклом и под некоторыми углами освещения переходит в лобовое, образуя единую арку.

Скромное антикрыло выполняет исключительно декоративную роль, но великолепно подчеркивает корму изящным штрихом.

Диски тут – от Mitsubishi Grandis, но соответствующие родным по разболтовке, диаметру и вылету. Шины – 215/50 R17, из числа штатных размерностей. Колеса в огромных арках слегка теряются – особенно задние, сильно заглубленные. Чтобы избавиться от этого визуального недостатка, некоторые владельцы Стратусов ставят на заднюю ось более широкие диски и шины.

Внутри

Внутри Стратуса второго поколения – излет эпохи биодизайна. Уже нет бесконечных переходящих один в другой кругов и овалов, как на первой генерации машины, но след уходящего стиля прослеживается достаточно отчетливо.

Приборная панель выглядит пустоватой, да и в целом салон не перенасыщен кнопками и индикаторами в силу крайне простого функционала. В сущности, кроме электроприводов стекол и зеркал, обогревов сидений, руля с ГУРом и регулировкой по высоте, пары эйрбэгов, люка, кондиционера и круиз-контроля тут ничего и нет… Простоваты и жестковаты также материалы отделки.

Двери безрамочные, а проемы – с характерными для двухдверных кузовов высокими порогами.

Dodge Stratus – крупное купе и, в отличие от близкородственного ему Mitsubishi Eclipse, имеет задний ряд, уже приемлемый для взрослых пассажиров. В Эклипсе взрослый за взрослым не сядет, а тут – вполне. Все же более двух десятков сантиметров разницы в колесной базе в пользу Стратуса!

Железо

По двигателю, трансмиссии и подвеске этот автомобиль – клон Mitsubishi Eclipse третьего поколения. Мотор – 4G64, поперечно расположенный атмосферник с ременным ГРМ и гидрокомпенсаторами. Распредвал в ГБЦ здесь один, но мотор 16-клапанный, и с объема в 2,4 литра снято 147 сил. Хотя в ПТС Стратусов встречались записи и 145, и 149, и 151 л.с. – в зависимости от того, как машину таможили. Коробка передач – 4-ступенчатый гидротрансформаторный автомат F4A42, простой и неприхотливый, но считавшийся устаревшим даже в те годы. Передняя подвеска – Макферсон, сзади многорычажка. Рулевое управление – рейка с ГУР.

Владельцы этих купе считают свой автомобиль конструктором, который можно при желании модифицировать в достаточно широких пределах и без разорительных вложений.

Денис со своим мотором ничего не делал – ни в плане улучшений, ни в плане ремонта, купив с пробегом 150 тысяч миль и накатав еще 52 тысячи. Его привлекает штатная неубиваемость мотора, нетребовательного к маслу – «главное, чтоб оно было!». Однако желающие могут увеличить мощность даже в атмосферном варианте примерно до двухсот сил, поставив двухвальную «голову» от лицензионной версии этого мотора с Hyundai Sonata. Разумеется, можно и турбировать двигатель, поставив на него ГБЦ от Lancer Evo – там потенциал агрегата уже раскроется вплоть до 400 и более сил.

Коробку также можно без труда улучшить, что владелец этого Стратуса и проделал, добавив в обычный автомат функцию ручного переключения передач AutoStick, более известную у нас как Tiptronic. Функция эта – сугубо электронная, и для ее внедрения было достаточно поставить новый селектор с пазом под ручной ход, провести дополнительную проводку на ЭБУ и перепрошить. Отдельные энтузиасты и вовсе монтируют на купе полный привод от Galant VR4, компоненты которого встают практически «болт-он».

Тормоза штатно были малогабаритными дисковыми спереди и барабанными сзади, но Денис поставил более мощные механизмы вперед и дисковые – назад. На передок без переделок встали двухпоршневые суппорты от Mitsubishi ASX, сзади – дисковые от 3-литрового Stratus. Также сюда подходят тормоза от Mitsubishi Galant VR4 и Diamante.

Отдельная история – кузовщина. Она в страшном дефиците – до такой степени, что сообщество владельцев нашло мастера из команды Russian Drift Series, который взялся делать из стеклопластика передние бамперы, капоты и крылья. Композитный бампер стоит около 18 тысяч рублей, крылья – по 10, капот 27… Некоторые, впрочем, переваривают «телевизор» от Эклипсов, и ставят аналогичную «морду» в железе. Хотя это более трудоемко и эстетически спорно.

Из серьезных работ Денису приходилось производить, по сути, только замену коробки передач, на которой грубо забили привода, и масло пошло в обход гидроплиты. Ну и заменить по кругу амортизаторы на аналогичные от американской версии Galant 8 поколения.

В движении

В плане ощущений от вождения Денис иронично называет машину «коровой на льду», и в целом он не слишком-то и утрирует. По этим характеристикам Stratus, если не учитывать двухдверность – типичный автомобиль для такси или городская персоналка для чиновника невысокого уровня.

Динамика у купе так себе: на полторы тонны веса полутора сотен лошадей объективно маловато, тем более, что 147 сил замерены при снятии мощности с маховика и без навесного оборудования, как делают в Mitsubishi, и на колесах сил уже заметно меньше. Для спокойной городской и даже трассовой езды это в целом терпимо, но зажечь, как требует идеология ярко-алого купе, не получается… Коробка переключается адаптивно, подстраиваясь к стилю езды – если не давить, то меняет передачи она примерно на 2500 оборотах. Хотя в активном режиме (да и в ручном) можно, конечно, и покрутить тысяч до 5,5, но наибольший момент достигается на 4 тысячах, а после 4,5 уже нет ни момента, ни лошадей… На трассе при скорости 100-110 км/ч и 2300 оборотах можно укладываться в расход около 8 литров. В смешанном режиме машина кушает около 10 литров, а по мертвым пробкам – до 14 литров.

В плане управляемости аппарат тоже не слишком впечатляет. Кренится он достаточно сильно (некоторые справляются с этим с помощью койловеров, но теряют комфорт), руль – ватный. Мало того, что он достаточно растянутый (от упора до упора – три оборота без четверти), так еще и с невнятным участком в среднем положении, когда легкое пошевеливание «баранкой» практически не дает реакции на колеса. При маневрах задним ходом недостаточно зеркал: зад машины заметно расширяется по сравнению с передком и «съедает» существенную часть вида в зеркала.

Тормоза – мягковатые: для увеличенных цилиндров суппортов не хватает объема жидкости, выдаваемой штатным ГТЦ. Но владелец говорит, что в штатном варианте было еще хуже. Ну и отсутствие ABS в плюсы занести сложно – ортодоксальным «олдскульщикам» такое могло бы и понравиться, но у Дениса, по его словам, отсутствие этой полезной функции стало причиной двух аварий из трех.

История модели

Если Dodge Stratus в кузове седан насчитывает два поколения (1995-2000 и 2001-2006), то в кузове купе машина выпускалась только во втором поколении (2001-2005). Любопытно, что купе и седан строились на разных, хотя и похожих переднеприводных платформах: первое – на Chrysler JR, а второй – Chrysler ST-22, однотипной с купе Mitsubishi Eclipse.

Выпускались Stratus Coupe на американском заводе компании Mitsubishi и оснащались 2,4-литровым рядным четырехцилиндровым 150-сильным мотором и 3-литровой V-образной 200-сильной «шестеркой». Через пять лет производства автомобиль тихо и незаметно сошел со сцены, не сумев обрести популярности родственной модели Eclipse, эффектно раскрученной в кинофраншизе «Форсаж» и сформировавшей вокруг себя развитую индустрию тюнинговых компонентов и коммьюнити поклонников.