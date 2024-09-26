Электромобилям Zeekr не грозит блокировка в России

На днях снова актуализировалась тема дистанционной блокировки компанией Zeekr "серых" автомобилей, то есть машин, ввезённых неофициальным путём. Другими словами, Zeekr может "вырубить" все машины марки на территории РФ, так как официального представительства в нашей стране нет. На этом фоне некоторые дилеры начали предлагать услугу разблокировки, однако представитель компании Rucars Владислав Захаров заявил, что блокировку авто в РФ осуществить невозможно.

"Существует два типа обновлений: дистанционный через мобильный Интернет и их в месяц бывает много, а также в специализированных официальных дилерских центрах. Машины во всех странах считаются средством повышенной опасности, поэтому очень серьезные обновления (как отключение от мастер-аккаунта) производятся именно у дилеров", - объяснил в беседе с "Газета.ru" автоэксперт.

То есть удалённая блокировка - вмешательство в мастер-аккаунт, что может подвергать опасности водителя и пассажиров, которые находятся в салоне во время движения. Поэтому, говорит Захаров, никто такие манипуляции проводить в Китае не станет.

Единственная сложность, с которой сталкиваются российские владельцы Zeekr, - ограничение по работе фирменного приложения, однако, сказал эксперт Захаров, и на этот случай есть решения.

В будущем автомобили Zeekr могут начать официально продаваться в России, но под другим брендом.