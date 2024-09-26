Эксперт напомнил правила парковки во дворе жилого дома

Вопрос автомобильной парковки возле дома – один из наболевших для жителей больших городов. С каждым днем количество машин растет, и свободного места становится меньше. Из-за этого автомобилисты вынуждены ставить авто в неположенных местах, организовывать стихийные стоянки. Разбираемся, можно ли парковаться во дворе дома, и как это сделать, чтобы избежать штрафов и конфликтов с соседями.

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Разрешена ли парковка во дворе дома

Собственники жилья в многоквартирном доме имеют право пользоваться общедомовым имуществом. Автомобильная парковка к такому имуществу относится, а значит, оставлять машину во дворе дома можно.

Расстояние между парковкой и домом зависит от количества мест: чем их больше, тем дальше от дома должна быть стоянка. Минимальное разрешенное расстояние между автопарковкой и домом составляет не менее 10 метров.

Если нужно высадить пассажиров или разгрузиться, можно поставить авто на меньшем расстоянии, но не создавая помехи для пешеходов, въезда и выезда других автомобилей. Если высадка пассажиров или разгрузка не производится, остановиться можно на пять минут, иначе это уже будет считаться стоянкой.

Где разрешена парковка в жилой зоне ПДД

Лучше всего оставлять автомобиль в специально отведенных местах, обозначенных специальной разметкой или знаками. Это могут быть «карманы» на проезжей части или парковочные площадки для жильцов дома.

Если возле дома нет оборудованной парковки, машину можно поставить у края дороги либо на тротуаре, оставив не меньше двух метров для пешеходов.

Запрет парковки во дворах

Парковка во дворе дома имеет ряд ограничений. В частности, запрещается оставлять авто в местах, не предназначенных для движения.

К таким местам относятся:

газоны, клумбы и тротуары;проезды во двор;детские площадки.

Также нельзя парковать авто возле подъезда и контейнеров для мусора.

Правила парковки во дворах жилых домов

Правила парковки в жилой зоне регламентированы законодательством и ПДД. Если их нарушить, можно получить административное наказание.

Так, согласно п. 17.2 ПДД, во дворах запрещается:

сквозное движение;учебная езда;парковка автобусов и большегрузов в жилой зоне;стоянка с включенным мотором больше пяти минут.

Также водителям запрещается:

наезжать на бордюр или ограждение;оставлять авто на повороте во двор или под окнами дома;парковаться вторым рядом;загораживать проезд транспорту спецслужб и другим авто;присваивать парковочное место без разрешения;устанавливать ограждения и другие конструкции, которые препятствуют использованию общедоступных парковок;мыть машину.

Отдельные ограничения действуют для транспорта разных категорий. Рассмотрим их подробнее.

Парковка грузовых автомобилей во дворах жилых домов

Согласно п. 17.2 и п. 17.4 ПДД, парковка грузовиков в жилой зоне запрещена, если их масса превышает 3,5 тонны. Такой транспорт можно поставить на обустроенных парковках, обозначенных соответствующими знаками и разметкой.

Парковка коммерческого транспорта во дворах

Под коммерческими ТС подразумеваются различные авто, небольшие грузовики, спецмашины, фургоны, автобусы, используемые для доставки товаров, перевозки людей и т. д. Парковка коммерческого транспорта в жилой зоне запрещена, кроме случаев, когда ТС остановилось для погрузочных, разгрузочных или иных работ. Соответствующее требование с 1 января 2020 года ввел Приказ Минтранса №199. Запрет распространяется на три города – Москву, Питер и Севастополь.

Парковка такси во дворе жилого дома

Парковка такси в жилой зоне разрешена, если автомобиль останавливается ненадолго. Оставить машину на ночь нельзя. Если кто-либо из жильцов дома использует авто как такси, он может парковать авто во дворе на общих основаниях.

Парковка автомобилей во дворах жилых домов

Личные машины должны быть запаркованы без нарушения правил парковки в жилой зоне. Оставлять авто во дворе разрешается на 5-20 минут. Если нужно больше времени, лучше поискать свободное место на парковке либо поставить авто за пределами двора.

Парковка для инвалидов во дворе многоквартирного дома

Согласно ст. 15 ФЗ 181-ФЗ, ТС, которыми управляют инвалиды или перевозящие их водители, могут парковать авто на стоянке общего пользования в специально отведенных местах.

Что делать, если парковка во дворе отсутствует

Собственники квартир могут обратиться в соответствующий орган с просьбой обустроить парковку возле дома. Это совсем не быстрый процесс, но самостоятельное создание парковки в жилой зоне чревато штрафом. Рассказываем, как это сделать, пошагово.

Шаг 1. Проверить через Росреестр, имеется ли придомовая территория у многоквартирного дома. Если она отсутствует, следует собрать жильцов дома и решить вопрос о межевании. Инициативу должны поддержать не менее 2/3 жильцов, решение нужно обязательно зафиксировать в протоколе собрания.

Шаг 2. Обратиться в УК. В управляющей компании нужно оформить межевание и поставить участок на кадастровый учет.

Шаг 3. Провести собрание собственников жилья. Собственники снова собираются и принимают решение об устройстве автостоянки: решается, будет ли она платной, как будет финансироваться строительство и другие вопросы.

Шаг 4. Дождаться разработки проекта. Проект создает проектная организация. При его разработке учитывается размещение знаков, разметки, камер, ограждений и т. д.

Шаг 5. Получить разрешение на строительство парковки. После разработки проект проходит согласование в ГАИ, органах местного самоуправления и органах градостроения и архитектуры. Если будут устанавливаться шлагбаумы и иные ограждения, следует получить разрешение пожарной инспекции.

После получения всех разрешений можно начинать строительство парковки.

Как получить личное место для парковки в жилой зоне

С 2017 года автомобилистам разрешили получать личные парковочные места. Такие места являются объектами недвижимости – их можно оформить на себя, платить за них налог и распоряжаться по своему усмотрению (сдавать в аренду, дарить, продавать и т. п.).

Для закрепления места за одним из собственников нужно провести общее голосование. Если 2/3 жителей дома не возражают, участок можно оформить на себя.

Если в многоквартирном доме есть ТСЖ, то процедура получения личного места на парковке намного проще. Нужно выяснить, сколько свободных парковочных мест есть во дворе, выбрать подходящее и провести голосование.

Штраф за парковку во дворе

Неправильная парковка во дворе, а также иные действия, связанные с парковкой, грозят наложением штрафа по ст. 12.19 КоАП, «Кодексу города Москвы об административных правонарушениях» и закону «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

ПроступокНаказаниеПарковка грузовых автомобилей от 3,5 т в жилой зоне3 000 рублей – Москва и Санкт-Петербург, 1 500 рублей – другие регионыПарковка на местах для инвалидов5 000 рублей и изъятие автоСтоянка на тротуаре, если для прохода пешеходов осталось меньше двух метров3 000 рублей – Москва и Санкт-Петербург, 1 000 рублей – другие регионыДлительная парковка возле контейнеров для мусора1500-5000 рублей в зависимости от регионаПарковка на газонах и клумбах500-5000 рублей в зависимости от региона. Самый крупный штраф – в столице: 5 000 рублей для физлиц, 30 тыс. рублей для юрлицБлокирование выхода из подъезда3 000 рублей – Москва и Санкт-Петербург, 1 500 рублей – другие регионыСоздание помех другим ТС, спецтранспорту и пешеходам3 000 рублей – Москва и Санкт-Петербург, 2 000 рублей – другие регионыНезаконное обустройство собственной парковкидо 5 000 рублейСтоянка с включенным мотором3 000 рублей – Москва и Санкт-Петербург, 1 500 рублей – другие регионы

Если штраф выписали по статье КоАП, в первые 20 дней на него действует скидка 50%. Если наказание назначили по местным законом, оплата штрафов ГИБДД производится в полном объеме.

Рекомендации по парковке во дворе дома

Вот несколько советов, которые помогут избежать нарушения правил парковки во дворе:

Ставьте авто только в разрешенных местах.Перед уходом убедитесь, что ваш автомобиль не создает помехи другим машинам и пешеходам, не блокирует съезды для детских и инвалидных колясок.Старайтесь не наезжать колесами на бордюр, клумбы или газоны, даже если их не видно под листьями или снегом.Выключайте мотор через 5 минут после въезда в жилую зону.Не паркуйте авто под окнами, возле подъезда, мусорных баков, на газонах и детских площадках.Не блокируйте проезд во двор.Убавляйте музыку, когда заезжаете во двор, чтобы не мешать соседям.Если поставили автомобиль в неположенном месте ненадолго, оставляйте записку с номером телефона.

Неправильная парковка во дворе: куда жаловаться

Если водитель неправильно припарковался во дворе (заблокировал выезд, встал на тротуаре и т. п.), попросите владельца переставить машину. Если это не поможет, можно пожаловаться на неправильную парковку во дворе в ГАИ, приложив фотографии или видео с доказательствами нарушения. Жалобу можно направить заказным письмом по почте или онлайн на сайте ГИБДД.

Прибывший на место автоинспектор выпишет штраф. Но и тут нужно быть осторожнее: если нарушение не будет выявлено, того, кто обратился, могут оштрафовать за ложный вызов.

Если ГАИ откажет в рассмотрении жалобы, можно направить ее в местную администрацию или позвонить в полицию. В некоторых городах подать жалобу на нарушителя можно через специальные мобильные приложения. На заброшенные авто можно пожаловаться в администрацию.

Часто задаваемые вопросы

Как правильно парковаться во дворе жилого дома?

Автомобиль нужно ставить на расстоянии десяти метров от дома. Стоянка с включенным мотором разрешена в течение 5 минут. По истечении этого времени мотор следует заглушить. Парковаться возле подъезда нельзя. В случае переезда, погрузки, высадки пассажиров у подъезда можно стоять столько, сколько требуется для завершения работ.

На сколько можно парковать машину во дворе?

В жилой зоне парковка разрешена только на непродолжительное время. Если машину нужно оставить на более долгий период времени, можно поставить ее на специально обустроенной парковке.

Может ли быть платная парковка во дворе?

Организация платных стоянок предусмотрена законопроектом, который был принят в Госдуме в 2016 году. Согласно документу, размещение платной стоянки возможно в случаях, когда во дворе или на улице занято от 85% мест для парковки.

Что делать, если мест для парковки во дворе нет, а на улице парковка платная?

Если возле дома мало мест для парковки, жильцы вправе оставлять свои ТС на стоянках, организованных органами государственной и муниципальной власти. Также собственники могут обратиться в местную администрацию с инициативой по строительству стоянки возле дома.

Можно ли парковаться во дворе жилого дома не жителям?

Можно. Парковка возле любого дома является муниципальной территорией общего пользования. Требования жильцов не оставлять возле их дома чужие авто являются противозаконными.

Как бороться с парковкой во дворе жилого дома?

Для начала вежливо поговорите с человеком, возможно, у него есть разрешение на создание парковки. Если это не помогло, соберите доказательства нелегальной парковки во дворе дома и подайте заявление в местное самоуправление или ТСЖ. Прибывшие на место проверяющие заставят нарушителя устранить незаконную парковку. Также можно обратиться с исковым заявлением в суд, но тогда разбирательство продлится еще дольше.

Если желание установить шлагбаум выразили сами жильцы дома, следует собрать собственников и провести голосование.

Что делать, если возмущаются при парковке во дворе?

Нужно обратиться в ГАИ или Государственное учреждение Инженерные службы (ГУ ИС), отвечающее за благоустройство на придомовой территории. Кроме того, можно провести собрание жильцов дома, обсудить варианты разрешения конфликта и составить протокол, с которым можно будет обратиться в суд.