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6 самых успешных автомобилей Toyota в истории

6 автомобилей Toyota, которые продавались тиражом более 10 млн экземпляров. Немногие автопроизводители смогли добиться такого успеха, как Toyota. Марка прочно ассоциируется с надёжностью и качеством. Благодаря этому, Toyota удалось обрести преданных клиентов и стать крупнейшим автопроизводителем в мире по объёму продаж. Некоторые модели продавались большими тиражами, чем другие бренды могут собрать со всей своей модельной линейки.

Названы шесть самых успешных автомобилей Toyota в истории
© Quto.ru

Toyota Yaris — более 10 млн

Yaris стал очень успешной моделью. Он появился в 1999 году. Он менялся, продавался в разных формах и версиях. Но неизменными оставались компактные размеры, экономичность и надёжность. Именно это позволило Yaris продаться тиражом более 10 млн единиц по всему миру.

© Toyota

Toyota Land Cruiser — более 11 млн

Ни один автомобиль Toyota не был настолько культовым, как почитаемый Land Cruiser. Внедорожник берёт своё начало в начале 50-х годов. За это время он принимал разные формы и облики. Новейшее поколение — отличный тому пример. Актуальная модель стала компактнее и более ориентирована на бездорожье. За все годы существования модели Toyota продала более 11 млн экземпляров.

© Toyota

Toyota RAV4 — более 13 млн

Когда речь заходит о самых продаваемых моделях, RAV4 занимает лидирующие позиции не только в модельном ряду Toyota, но и во всей отрасли. Эта модель была самым продаваемым автомобилем в мире на протяжении многих лет, и только в 2023 году его превзошла Tesla Model Y. Это потому, что RAV4 предлагает идеальное сочетание комфорта и возможностей, завёрнутых в надёжный пакет Toyota. Большинство людей, покупающих автомобили, ищут что-то безопасное, крепкое и универсальное для всех своих нужд. И RAV4 идеально для этого подходит. Статистика продаж, преодолевшая отметку в 13 млн экземпляров по всему миру, доказывает это.

© Toyota

Toyota Hilux — более 19 млн

Ford F-150 может быть самым известным пикапом в Америке, но за её пределами главенствует Toyota Hilux. Эта надёжная модель продаётся практически во всех странах мира. А её возможности помогли ей стать легендарной на всей планете. Для фермеров, любителей активного отдыха или военных — этот пикап подходит для большинства людей, которым нужен большой оффроудный автомобиль. Об этом свидетельствуют 19 млн единиц, проданных по всему миру с 1968 года.

© Toyota

Toyota Camry — более 21 млн

Camry — легендарно обычный автомобиль. Вероятность того, что вы ездили в нём много раз в своей жизни, очень велика. Скорее всего, Camry есть у кого-то из друзей, коллег, родственников. Или за вами когда-то приезжал таксист за рулём «Камри». Это один из самых распространённых автомобилей в мире. И единственное, что на данный момент сбивает его темпы роста, — это появление кроссоверов. Он очень популярен. Toyota продала более 21 млн автомобилей. Далеко не все марки могут похвастаться такими результатами продаж для всех автомобилей в модельном ряду за всё время существования. А Toyota смогла сделать это только с одной моделью.

© Toyota

Toyota Corolla — более 50 млн

Самой успешной моделью Toyota всех времён является Corolla. Он экономичен, комфортен, технологичен, надежён и, самое главное, стоит сравнительно недорого. Более 50 млн проданных автомобилей — это почти непостижимая цифра. Но она показывает, что если дать потребителям то, что они хотят, они будут покупать это бесконечно.

Автоэксперт
Toyota Corolla
Toyota Camry
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Toyota RAV4
Toyota Hilux
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