АвтоВАЗ о дизайне нового кроссовера: Это будет бомба, мы точно удивим россиян

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал о том, что дизайн кроссовера, выход которого намечен на 2026 год, уже утвержден.

"Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль. Он максимально актуален. Компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского. Если честно, то хотелось бы уже завтра запустить его в серию. Уверен, что сразу же бы "откусили" у "китайцев" долю рынка.

Дизайн моделей из КНР рассчитан в первую очередь на местную публику. Мы постарались вложить во внешность будущего кроссовера весь опыт, собранный за годы работы в альянсе, и не только", - отметил топ-менеджер.

Ранее "РГ" рассказывала, что новый кроссовер Lada на базе Lada Vesta, скорее всего, будет чуть тяжелее универсала и будет позиционироваться классом чуть выше донорской модели.

Эти два фактора дают возможность предположить, что автомобиль, скорее всего, будет оснащаться недавно появившимся на "Весте" силовым агрегатом, состоящим из модернизированного ВАЗ-21179, названного маркетологами 1,8 Evo (122 л.с.), и вариатора от восточноевропейского партнера.

Полное интервью с Дмитрием Костроминым будет опубликовано на сайте "РГ" в ближайшее время.