Дефицитом не грозит: эксперт рассказал, сколько китайских авто осталось у дилеров

Автоэксперт Олег Мосеев проанализировал ситуацию с запасами китайских автомобилей в стоках у дилеров и заявил, что их объём на данный момент составляет плюс-минус пять месячных продаж.

"На начало года на складах было 200 тысяч авто (цифры округлены - прим. "РГ"). За 8 месяцев ввезено 700 тысяч. На заводах Haval и "Автотор" собрано 100 тысяч машин. Продано 600 тысяч. Итого на начало сентября на складах было 400 тысяч автомобилей. В сентябре ввоз, скорее всего, больше продаж в ожидании повышения утиля. Так что склад на сегодня 400+", - поделился своими подсчётами автоэксперт, отметив, что в них не учтены машины марки BelGee, выпускаемые в Беларуси.

Ранее "РГ" писала, что россияне больше не могут купить доступные автомобили из Южной Кореи.