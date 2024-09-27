"Автостат": треть россиян назвали полный износ причиной смены автомобиля

Большинство россиян готовы рассмотреть вопрос о смене автомобиля по причине выработки его ресурса. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на результаты опроса 3 тыс. респондентов. Самой популярной причиной для смены автомобиля опрошенные назвали выработку его ресурса - этот вариант выбрали более 29% респондентов. Сменить автомобиль из-за того, что пришел срок его продажи по приемлемой цене, готовы почти 24% автомобилистов. Купить новую машину, потому что старая надоела, готовы более 18% опрошенных. Те же 18% готовы рассмотреть покупку новой машины из-за появления на рынке новых, более интересных моделей. Из-за изменения потребностей, связанных с появлением семьи, дачи или хобби, готовы купить новый автомобиль более 16% респондентов. При этом участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.