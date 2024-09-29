Новый Haval H9 подешевел в Китае еще до начала поставок

Концерн Great Wall всё-таки начал выдавать местным заказчикам рамные внедорожники второго поколения. Изначально дебют на китайском рынке был запланирован на 19 сентября, но в итоге церемонию отложили на 25 сентября. Редкое дело: в Поднебесной новый Haval H9 предложили позже, чем в России, да ещё и в урезанном виде — дизельные версии пока доступны только на экспорт! Впрочем, задержку скомпенсировала цена.

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В зависимости от оснащения в Китае Haval H9 стоит от 200 до 230 тысяч юаней (эквивалент 2,69-3,09 миллиона рублей). В России бензиновые внедорожники гораздо дороже: от 4,3 до 4,8 миллиона рублей. При этом изначально китайские цены были выше на 6000 юаней (80 тысяч рублей): о снижении цен объявили в последний момент. Технических отличий нет: с турбомотором 2.0 сочетается 8-ступенчатый автомат ZF и полный привод типа ToD.

По традиции в Китае Haval H9 разрешено заправлять бензином АИ-92. Особенность китайских машин — пятиместный салон, за третий ряд сидений нужно доплачивать около 8000 юаней (107 тысяч рублей). В России новая «девятка» семиместная сразу. По оснащению базовый китайский Haval H9 немного уступает российскому: к примеру, штатно установлены 17-дюймовые колёса вместо 18-дюймовых у «нашей» версии.

Со временем в Китае предложат уже знакомый россиянам дизельный Haval H9 с турбомотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом. У нас переплата за агрегат на «тяжёлом» топливе составляет полмиллиона рублей! В Поднебесной внедорожник с дизелем тоже будет дороже, но разницу только предстоит узнать.