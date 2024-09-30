Автоэксперт Шастов: сменные покрышки лучше купить заранее

Для покупки новых покрышек не следует ждать заморозков, лучше сделать это заранее. Таким мнением с "Известиями" поделился владелец магазина "Покрышка.ру" Алексей Шастов.

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"Чтобы продлить срок службы шин, слишком сильно спешить с их "переобувкой" не стоит. Дело в том, что в зимних шинах в резину добавлены специальные пластификаторы, чтобы покрышки оставались мягкими в мороз и сохраняли высокие показатели сцепления с поверхностью дороги, увеличивая безопасность движения. При слишком теплой погоде, особенно на высоких скоростях, такие шины гораздо быстрее подвергаются нагреву и износу", — заявил эксперт.

Шастов добавил, что если покупать шины заранее, то у автомобилистов будет возможность выбрать лучшие покрышки по соотношению цены и качества. Также им удастся сэкономить.

"Больше всех платят за покрышки те автовладельцы, которые дожидаются первых снегопадов и заморозков", — сказал он.

До этого собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что причин, по которой автомобиль "ест" резину, может быть несколько. Одна из них — неправильное давление в шинах.

Если давление в шинах слишком низкое или слишком высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Недостаточное давление вызывает износ краев шин, тогда как избыточное, наоборот, приводит к износу центральной части. Кроме того, на неравномерный износ шин оказывает влияние сход-развал. Если он сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны.