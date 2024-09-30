Кассационный суд объяснил, как наказывать за остановку на островках безопасности

Водитель вправе остановиться на "островке безопасности" только в экстренных случаях. При этом он сам должен доказывать в суде, что был вынужден сделать остановку. Такие крайне важные выводы вытекают из свежего решения Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

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Уроком для всех водителей должна стать история жителя Северной столицы, некоего гражданина В.

"Водитель В., управляя транспортным средством "Киа Спортэйдж", в нарушение требований Правил дорожного движения осуществил остановку (стоянку) транспортного средства на "островке безопасности" проезжей части дороги без вынужденной причины", - рассказывают в Третьем кассационном суде.

За это гражданин был оштрафован на 3000 рублей. Однако мужчина попытался обжаловать штраф, ссылаясь на то, что никому не помешал. В кассационной инстанции пояснили: для того чтобы наказать водителя за остановку на "островке безопасности", не надо доказывать, что он кому-то создал препятствия - машинам ли, пешеходам ли. Все это не важно. Остановился - уже виноват.

Именно водитель должен доказывать тот факт, что остановка на "островке безопасности" была вынужденной, например машина сломалась

"Судебная инстанция подчеркнула, что соблюдение требований Правил дорожного движения - это обязанность каждого участника дорожного движения, и несоблюдение этих правил влечет неизбежные последствия. В данном случае остановка далее первого ряда от края проезжей части является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность", - заявляют в кассационном суде.

Но есть нюанс, на который обращают внимание специалисты: в экстренных случаях остановиться на "островке безопасности" можно. Например, если водителю или пассажиру стало плохо. Или случилась какая-то поломка, ситуация критическая и надо срочно остановиться. Тогда есть шанс избежать наказания. Но именно водитель должен доказывать тот факт, что остановка была вынужденной. По словам специалистов, можно заручиться показаниями свидетелей, зафиксировать случившиеся на видео и т.п.

Дело в том, что запрет останавливаться на "островках безопасности" существовал еще с момента их появления. Ведь что это такое? Это место, где пешеходы, не успевшие перейти на зеленый сигнал светофора, могут переждать посредине дороги, когда им снова светофор даст разрешающий сигнал. На нем не то что припарковаться, на нем остановиться сложно. Согласно действующим правилам он определяется как элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения, а также полосы движения и трамвайные пути, конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К "островку безопасности" может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход.

Другое дело, что помимо "островков безопасности" существуют еще так называемые "направляющие островки". Они разделяют направления: одним - налево, другим - направо, между ними - островок.

Примечательно, что до 1 марта 2023 года запрета пересекать их, останавливаться на них, а тем более парковаться - не было. Хотя сотрудники ГИБДД активно наказывали таких водителей. И аргумент был один - соответствующая разметка была отделена от проезжей части сплошной линией, которую пересекать запрещено. Но это по ГОСТу. А по правилам возникали вопросы. Однако именно с 1 марта 2023 года вступила в силу поправка в правила, в которой четко прописано, что остановка и стоянка на направляющих островках запрещена.

Конечно, есть ситуации, когда других вариантов нет. Например, неисправность машины, пробитое колесо. Или сотрудники ГИБДД остановили на дороге именно на этом месте.

Примечательно, что и камеры на такое нарушение заработали с 1 марта прошлого года. Так что основанием для освобождения от ответственности будет либо остановка по требованию инспектора, либо неисправность. А ее еще надо доказать.

Напомним, что за остановку на направляющих островках вполне закономерно можно будет получить штраф - 500 рублей. А в Москве или Санкт-Петербурге - 2,5 тысячи рублей.