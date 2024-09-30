Названы самые надежные и ненадежные автомобили в мире

Эксперты составили рейтинг автомобилей по надежности. В список попали лучшие и худшие модели по данному параметру.

Первое месте в рейтинге надежности автомобилей занимает торговая марка Mini. Ее модели получили оценку в 98.3% из 100% максимальных. Большая часть представителей линейки Mini отличается выносливыми силовыми агрегатами, а владельцы редко сталкиваются с серьезными поломками. Самой надежной моделью Mini считается паркетник Countryman.

На втором месте в рейтинге надежности оказался японский производитель Lexus, а замыкает ТОП-3 списка компания Suzuki. Показатели двух брендов составляют 97.9% и 97.7% соответственно. Пятерку лидеров представили автомобили брендов Honda и Toyota. В рейтинге также отметили Dacia, Citroen, BMW, Renault и Hyundai.

Если рассматривать самые ненадежные автомобили, лидером по данному критерию является марка MG. Британский производитель входит в состав китайского Nanjing Automobile. Надежность автомобилей данного бренда оценивается всего на 76.9%. Причина заключается в том, что владельцы машин часто сталкиваются с неисправностями, а ремонт занимает много времени.

Второе место в антирейтинге досталось компании Alfa Romeo. Показатель надежности ее автомобилей составляет 84.1%. Почти у 33% машин данного бренда возникают определенные неисправности. На их устранение уходит много финансов и времени. На третьем месте списка оказался производитель Vauxhall. Показатель надежности автомобилей в данном случае составляет 84.7%.

В ТОП-5 ненадежных автомобилей вошли модели Nissan и Land Rover. Общий список закрыли следующие марки: Seat, Fiat, Audi, Polestar и Mercedes-Benz.

Ранее эксперты составляли рейтинг самых популярных авто в России. Первое место в нем занял китайский кроссовер Omoda C5. Приобрести его у дилеров можно за 2 780 000 рублей.