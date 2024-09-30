Исполнилось 28 лет комплексам фотовидеофиксации

Сегодня камеры фотовидеофиксации нарушений выявляют абсолютное большинство нарушений на дорогах. Пожалуй, под объектив попадают все нарушения, кроме тех, которые могут выявить только инспекторы. И их функционал постоянно расширяется. А началось это 30 сентября 1996 года.

© РИА Новости

Это день, изменивший все для российских водителей, которые любят погонять. Тогда в стране был испытан первый прототип автоматизированного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Он представлял из себя камеру на штативе и компьютер со специальным программным обеспечением. Устройство умело распознавать госномер автомобиля и вычислять скорость движения - большего на тот момент от него и не требовалось. Почти за 30 лет комплексы фотовидеофиксации значительно эволюционировали: обзавелись нейросетями, расширили диапазон распознаваемых нарушений ПДД, научились работать в любых погодных условиях и стали одним из самых эффективных инструментов снижения аварийности.

Изобретено для гонок - используется против лихачей

В истории появления камеры контроля скорости есть ироничный символизм: считается, что ее разработал гонщик Морис Гетсонидес для фиксации результатов своих тренировочных заездов на гоночном треке. Но после завершения карьеры в автоспорте Гетсонидес плотно занялся дальнейшей разработкой этого оборудования. Продукцией компании Gatsometer BV ожидаемо заинтересовалось полицейское управление Великобритании, а позже и службы других стран. Компания Мориса выпускала различные системы слежения: камеры, затем стационарные и передвижные радары и другую технику.

В России массовое применение комплексов фотовидеофиксации началось в 2008 году, когда утвердили федеральную программу безопасности дорожного движения. В то время на дорогах ежегодно погибало более 30 тысяч человек и были необходимы срочные меры для снижения этой печальной статистики. Внедрение камер фотовидеофиксации стало одним из способов решения масштабной проблемы на государственном уровне.

Иллюзий на тему того, что водители воспримут новшество положительно, не было. Как и другие страны, Россия прошла путь от отрицания камер до понимания их обязательного присутствия на дорогах. Автомобилисты сначала считали их опустошителями своих карманов и мировым заговором против простых водителей. Но со временем стало очевидно, что там, где работают камеры фотовидеофиксации, транспортный поток едет спокойнее, водители перестают "пролетать" опасные участки на высокой скорости, а места концентрации ДТП и вовсе ликвидируются. Почти 80% водителей Московского региона сами признаются, что сбрасывают скорость до разрешенной непосредственно перед камерами. По данным опроса минтранса Подмосковья, 49% участников посчитали, что комплексы фотовидеофиксации снижают количество нарушений.

Комплексы фотовидеофиксации способствуют повышению дисциплины и ответственности за рулем. С начала их применения на дорогах уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях в нашей стране сократился в два раза.

От секундомера к искусственном интеллекту

Первые комплексы фотовидеофиксации могли фиксировать лишь превышение установленной скорости движения. Они пришли на помощь сотрудникам Госавтоинспекции, которые до появления автоматики замеряли скорость вручную с секундомерами. Современные же комплексы - это сложные технические устройства, которые включают в себя не только камеру, но и модуль определения скорости, модуль передачи данных, а также модуль ГЛОНАСС. Это целый компьютер, к которому могут быть подключены всевозможные датчики, например датчики уровня шума, состояния окружающей среды, температуры воздуха, освещения и другие. Сегодня комплексы фотовидеофиксации технически способны контролировать в среднем три-четыре полосы движения, а самые современные - до пяти полос.

К примеру, комплекс "Азимут 4" умеет распознавать 51 вид нарушений правил. Такие типовые как движение по обочине, выезд на полосу встречного движения. Но и другие составы, которые требуют уже использование нейросетевой обработки данных: непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем, непредоставление преимущества пешеходу на переходе, езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней.

Российские разработчики "показывают" нейросетям миллионы фотографий, чтобы искусственный интеллект безошибочно определял непристегнутый ремень. Сегодня нейросеть уже правильно определяет местоположение водителя, независимо от того, с какой стороны расположен руль. Кроме того, комплекс идентифицирует непристегнутый ремень безопасности не только у водителя, но и у пассажира.

Камеры также фиксируют нарушение правил проезда возле трамвайных остановок, вычисляют злоумышленников на угнанных машинах и облегчают сотрудникам полиции перехват во время поимки опасных преступников. Кстати, еще в прошлом году в своем телеграмм-канале Сергей Собянин заявил, что количество автомобильных краж в Москве сократилось на 93% благодаря дорожным камерам.

Эффективность систем фотовидеофиксации в снижении аварийности доказана и подтверждается статистическими данными и исследованиями: в местах установки комплексов фотовидеофиксации число ДТП и количество раненых снижается в два раза, а число погибших - в три раза. Так, например, в Подмосковье за последние семь лет удалось снизить количество ДТП на 42%, а число погибших и раненых - на 44% и 45% соответственно. В регионе работает порядка 2 000 стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, которые помогают ликвидировать места концентрации аварий.

Камеры и закон - только вместе

Каждая новая камера на дорогах - это не что иное, как последствие смертельных ДТП, которые произошли на данном участке дороги. Места установки комплексов определяют транспортные власти регионов на основании показателей аварийности на каждом конкретном участке. Камеры ставятся в первую очередь в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках.

С 1 сентября этого года, согласно новому законодательству, контроль применения комплексов фотовидеофиксации стал еще строже. Теперь решение об установке камер будет приниматься сразу тремя сторонами: региональными транспортными властями, собственниками дорог и Госавтоинспекцией. Водители могут быть спокойны: процесс абсолютно прозрачный - места установки комплексов фотовидеофиксации и необходимость их установки для обеспечения безопасности проверены многократно на каждом конкретном участке дороги. Соблюдаем ПДД и не беспокоимся о "незаконных" штрафах за их нарушение.

Что еще могут современные камеры?

Комплексы фотовидеофиксации учатся "на будущее". С появлением в нашей жизни социальных сетей и мессенджеров водители постоянно отвлекаются на мобильные приложения и переписку, что переводит концентрацию их внимания с дороги на экран смартфона.

Отметим, что комплексы фотовидеофиксации можно обучить распознавать водителя, который за рулем пишет сообщение, а не только разговаривает по телефону. Зачастую именно такие действия приводят к аварии: переписка в мессенджерах, просмотр видеороликов, сайтов и другие действия с гаджетами забирают у водителя целых 4,6 секунды, которые могут привести к аварии. Но законом это не запрещено. Пока что пункт 2.7 ПДД РФ запрещает лишь пользоваться телефоном, "не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук". Речь только о разговоре по телефону, а все остальное, что перечислено выше, остается за скобками. Дело в том, что этот пункт (2.7 ПДД) был принят, когда не было ни смартфонов, ни планшетов, а только кнопочные модели телефонов без доступа в интернет. Но на днях стало известно, что Минтранс подготовил свои поправки в этот пункт ПДД.

Недавно нейросетевые технологии научились контролировать и водителей мотоциклов. Так, в Московской области в этом году комплексы фотовидеофиксации начали распознавать езду без шлема на мототранспорте.

"Чтобы нейросеть корректно работала, мы обработали более 1,5 млн эталонных изображений с камер. Этот функционал активно внедряется на большом количестве комплексов фотовидеофиксации, в первую очередь на комплексах "Азимут 4", 600 единиц которых были дополнительно установлены на дорогах Подмосковья в 2023 году", - рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики "МВС Груп" Александр Домбровский.

На пути к безопасным дорогам

Технологии комплексов фотовидеофиксации растут и непрерывно совершенствуются. Все вышеупомянутые возможности камер с каждым годом будут способствовать снижению аварийности на российских дорогах. Но основной задачей камер по-прежнему остается контроль соблюдения скорости движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно превышение скоростного режима лежит в основе дорожно-транспортного травматизма. И, увы, это подтверждается печальной статистикой аварийности. Так, согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за 6 месяцев 2024 года по причине превышения скорости произошло 10 931 ДТП, в которых погибли 1 462 человека. Поэтому повышение безопасности дорожного движения в том числе с применением современных технологий остается в России приоритетом.

Количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что они являются одной из эффективных мер в снижении основных показателей аварийности, которая входит в комплекс мер национального проекта "Безопасные качественные дороги". По нему, согласно новому указу президента, к 2030 году смертность на российских дорогах должна снизиться в полтора раза, а к 2036 году - в два раза по сравнению с показателем 2023 года.