Почему зимой нельзя держать машину в гараже

Не рекомендуется оставлять машину в гараже зимой, так как это ускоряет появление коррозии на ней, рассказал в беседе с «Ридусом» автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, это может произойти из-за перепадов температуры.

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Если вы активно используете автомобиль, то лучше зимой не ставить его на ночь в гараж. Лучше держать автомобиль на морозе, поскольку при минусовых температурах химические реакции идут гораздо хуже, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что замедлить коррозию можно, если нанести на лакокрасочное покрытие машины воск при смене сезона. Воск защитит кузов от песка и соли, которые вылетают из-под колес автомобиля. Они же разрушают покрытие и ускоряют коррозию, добавил Попов.

Ранее блогер Александр Булкин рассказал, что если регулярно не менять машинное масло, двигатель автомобиля начнет саморазрушаться. По его словам, повышается риск коррозии и задир в цилиндрах, отчего транспортное средство «ест» еще больше бензина.

До этого автоэксперт Алексей Балашов сообщил, что ресурс автоматической коробки передач (АКП) может снизиться из-за перегрева или применения неправильного масла. По его словам, к этому может привести также неаккуратная эксплуатация машины.