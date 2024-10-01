Эксперт рассказал о влиянии повышения утильсбора на российский авторынок

Бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков в разговоре с Рамблером рассказал, как повышение утильсбора может отразиться на отечественном автомобильно рынке.

С 1 октября в Росси повышается утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники. Ставки растут согласно постановлению правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Он увеличивается на 70-85 процентов. А в каждом последующем году ставка будет индексироваться на 10-20 процентов. Утильсбор платят и сейчас за все машины — и за те, что произведены в России, и за ввезенные из-за границы. Изменения не коснутся тех, кто привозит в страну машины с двигателем объемом меньше трех литров для личного пользования. В этом случае ставка останется прежней: 3,4 тысячи рублей для новых автомобилей и 5,2 тысячи рублей для легковушек возрастом от трех лет.

Полагаю, можно говорить о том, что сейчас между Россией и Китаем идет маленькая экономическая автомобильная война. Это моя точка зрения. Китайцы ранее приняли решение не строить свои заводы в Индии, Турции и России, но при этом продавать машины и машинокомплекты, поскольку это разгоняет экономику страны. Кроме того, безработица в Китае начала несколько усиливаться в последнее время. В ответ на это у нас ввели заградительные санкции в виде утильсбора, который будут регулярно повышать вплоть до 2030 года. В результате этого новые машины, привезенные юрлицами (дилерами) и теми, кто будет их перепродавать, в России существенно подорожают. Владимир Моженков Бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров

В связи с изменением размера утильсбора на российском авторынке будет происходить «процесс привыкания к новым ценам», отметил эксперт.

«Поэтому в ближайшее время будет продаваться меньше новых машин, но позже потребители привыкнут к новым ценам, и продажи авто немного вырастут. Тут многое зависит от сегмента - в премиум-сегменте привыкание происходит быстрее. Как мы понимаем, покупатель премиальной машины быстрее найдет больше денег (условно, на 1-3 млн рублей больше), чем тот, кто покупает автомобиль эконом-класса, подорожавший на 300-500 тыс. рублей», - сказал он.

Специалист вместе с тем ответил на вопрос о ценах на новые автомобили, которые поступили в Россию до 1 октября, но еще не были распроданы.

«В октябре у дилеров еще останутся такие машины, и они самостоятельно будут решать вопрос о ценах на них. Тут многое зависит от того, какие склады у дилера. Если у него на складах стоят сотни и сотни автомобилей, то он будет думать, как их побыстрее распродать. Если же у дилера на складе стоят десятки авто, то он будет ждать, когда кто-то купит машину по очень приличной цене. Но продавать они будут на порядок меньше», - рассказал Моженков.

Ранее в «АвтоВАЗе» заявили, что изменение утильсбора не повлияет на ценообразование Lada.