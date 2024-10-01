Утильсбор в 2024 году: что произойдет с ценами на авто

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что в ближайшие месяцы на фоне повышения утильсбора некоторые авто на рынке РФ подорожают на 120-250 тысяч рублей. Повышение может коснуться только машин, ввезенных в страну после 1 октября.

С 1 октября в России началось поэтапное повышение утилизационного сбора на легковые авто, грузовики и автобусы. В основном это касается компаний и физлиц, ввозящих транспорт в Россию для перепродажи (не для личного пользования). В пресс-службе Минпромторга «Известиям» заявляли, что на этом этапе размер утильсбора вырастет в среднем на 70-85 процентов.

Базовая ставка утильсбора в 20 тысяч рублей пока останется неизменной. Вырастут коэффициенты, которые зависят от типа и объема двигателя, а также от возраста авто. Ранее на модели не старше трех лет с двигателем объемом до одного литра коэффициент составлял 4,06, а для авто старше трех лет – 10,36. Размер утильсбора для них достигал 81,2 тысячи и 207,2 тысячи рублей соответственно. В октябре коэффициенты повышаются до 7,5 для авто из первой категории и до 19,17 - для второй. Утильсбор растет до 150,2 тысячи и 383,4 тысячи рублей соответственно.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала «Известиям», что в ближайшие месяцы некоторые авто на российском рынке подорожают примерно на 8–10 процентов. По мнению Франк, в первую очередь это коснется моделей массового сегмента, которые сейчас продаются с низкой наценкой.

Франк предупредила, что рост цен коснется как новых авто, так и машин с пробегом. Рост цен на новые машины обычно вызывает цепную реакцию на вторичном рынке, подчеркнула эксперт.

Россияне скупают автомобили перед подорожанием

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что подорожают не все авто, так как дилеры находятся в разных ситуациях и «будут друг на друга смотреть». По мнению Кадакова, авто ценой 2,2 - 2,5 миллиона рублей подорожают на 120–150 тысяч рублей, а машины за 4,5–5 миллиона рублей станут на 200–250 тысяч рублей дороже.

«Сейчас легкая неразбериха, дилер думает одно, импортер - другое, но в итоге заложат «утиль» в цену, это очевидно», - подчеркнул Кадаков.

В пресс-службе «БорисХоф» добавили, что некоторые производители заранее заложили рост утильсбора в стоимость авто, поэтому повышение цен будет плавным. Заместитель гендиректора «Авилон» Ренат Тюктеев рассказал, что китайские бренды заранее завезли в РФ машины на три-четыре месяца вперед, поэтому рост цен на них будет небольшим.