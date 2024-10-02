Большой экспедиционный тест-драйв Jetour T2

Чем Jetour T2 цепляет сразу, так это своим внешним видом. Автомобиль так и кричит во всю глотку: я не такой, как все остальные! Тут трудно не согласиться: не так уж сейчас много настолько квадратных кроссоверов, насколько квадратен Т2. И это хорошо не только потому, что он узнаваем снаружи, но и потому, что весьма просторен внутри. Правда, у него есть много общего и с другими современными автомобилями, и, что немного расстраивает, с китайскими.

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Немного о созвездиях

Мы уже делились своими впечатлениями от Jetour T2. После этого трудно сказать об этом автомобиле что-то новое, тем более что рассказ моего коллеги получился очень подробным. Но на сей раз мы брали этот кроссовер не для того, чтобы просто покататься и поведать о возможностях быстрой зарядки, наличии CarPlay и Android Auto и прочих интересных, но не самых важных вещах. В этот раз мы приняли участие в одном из этапов проекта Jetour под названием «Созвездие путешествий». В рамках этого проекта журналисты и блогеры уже посетили Северный Кавказ, Карелию, Тульскую область, Чечню, а теперь и Алтай. Каталась вся эта братия, само собой, не на трамвае, а на Jetour Т2. Тут есть смысл напомнить, что бренд Jetour придерживается собственной стратегии, которую называет Jetour Travel+. Согласно ей, автомобили Jetour – это идеальные машины для путешествий. А раз так, то почему бы не поездить на них по самым удивительным местам России и выяснить, так ли они хороши для тех, кому не сидится дома.

По-моему, оценивать автомобиль в путешествии – идея прекрасная. Особенно в путешествии по Алтаю, который всегда радует не только необычайно живописной природой, но и самыми разнообразными дорогами. Тут можно будет посмотреть, как ведёт себя машина и на асфальте, и на грейдере, и на просёлке, и, конечно же, в горах. Ну и, само собой, совместим автопробег с изучением хотя бы небольшого количества местных достопримечательностей.

Палец – это гора

Как бы ни был прекрасен Алтай, недостатки у него тоже есть. Первый – удалённость от центра России. Хотя, может быть, именно это и спасало его до поры до времени от нашествия цивилизованных туристов, которые забросали пустыми газовыми баллончиками, ржавыми мангалами и пластиковыми бутылками почти всё, что расположено вокруг МКАДа. До Горно-Алтайска, стартовой точки путешествия, пришлось добираться самолётом – так получается намного быстрее. Однако даже с учетом использования самого быстрого вида транспорта первый день почти полностью пришлось потратить на дорогу. В самом Горно-Алтайске мы не задерживались: добрались мы до него только вечером, а нам надо было ещё доехать до гостиничного комплекса на берегу Катуни километрах в 30 от аэропорта. Поэтому, посмотрев на не самых трудолюбивых местных таксистов и вызывающих уважение своими размерами ярко-зелёных клопов, мы уселись в автобус и отправились набираться сил перед дорогой.

Утром – завтрак, брифинг, деление по экипажам. И, конечно же, знакомство с машинами. Честно говоря, знакомиться с Jetour Т2 никому не требовалось: это не новинка на нашем рынке, так что нам не пришлось долго изучать особенности экстерьера и интерьера и цокать языками, восхищаясь редкостной брутальностью кроссовера. Всё это мы делали раньше, и если хочется вспомнить некоторые детали, о них можно почитать в этом подробном обзоре. С марта 2024 года Т2 не изменился, так что всё сказанное там актуально до сих пор. Разве что в гамме доступных цветов к чёрному, серебристому и коричневому оттенкам добавился ещё и синий, но это – детали.

Несмотря на серьёзный внешний вид, Jetour Т2 – именно кроссовер, а не внедорожник. У него несущий кузов и нет понижающей передачи, а полный привод BorgWarner шестого поколения реализован с помощью с электронноуправляемой муфты в сочетании с задним блокируемым дифференциалом повышенного трения – тоже с электронным управлением. И жёлтые пластиковые детали внизу переднего бампера – это не заглушки буксировочных проушин, а их имитация: буксировочные крюки вкручиваются под заглушками, расположенными чуть выше. Да и рейлинги на капоте вместе с яркими пластиковыми элементами на колёсных дисках носят исключительно эстетический характер. Ну и шины размерностью 255/55 R20 – шоссейные, а не МТ и даже не АТ. Всего вышесказанного вполне достаточно, чтобы у некоторых начали бурлить биологические жидкости: мол, что это за имитация? Что же, отвечу честно: да, это не УАЗ. Но прелесть Т2 как раз в том и заключается, что он – не УАЗ.

Первая точка нашей поездки – гора Чёртов палец. Палец этот, видимо, уже давно сломался, и от него осталось только несколько фаланг. Но и до них надо ещё доехать.

Первый участок пути пролегает по качественному асфальту вдоль берега Катуни. Тут есть время расслабиться и составить собственное мнение об автомобиле. Впрочем, самое первое сложилось ещё раньше – во время рассадки экипажей по автомобилям. И так как прежде чем усесться в салон, надо было уложить в машину чемоданы, то первым делом пришлось оценить объём багажника. Чемодан, конечно, поместился в него без труда, но 580 литров – не рекордный объём для автомобиля, созданного для путешествий. Впрочем, все вещи всех четырёх человек в багажник всё-таки влезли (включая гору оборудования оператора), а если ездить вдвоём, то можно сложить спинки заднего ряда и получить 1494 литра пространства.

А вот к чему придраться я не смог, так это к материалам и качеству сборки салона. Тут и близко не осталось духа старых китайских автомобилей с очень своеобразным запахом и пластиком, из которого нормальным людям было бы стыдно делать одноразовые стаканчики. И на вид, и на ощупь каждый элемент салона вызывает только приятные эмоции: красиво, дорого, качественно.

Посадка в целом тоже удобная, но нужно помнить, что в кроссовере, на котором сейчас предстоит ездить по горам и камням, не стоит сидеть полулёжа. При более вертикальной посадке не только обзор лучше, но и сидится как-то удобнее. Видимо, это такая особенность кресел, и за два дня активного управления автомобилем к ним претензий не возникло.

Ну и основное, чем удивил Jetour Т2, это простор в салоне. Благодаря кубическому кузову без заваленных панелей внутри получилось неожиданно много пространства. Кроме того, в Т2 такое количество каких-то небольших местечек для того, чтобы разложить мелочёвку, которая обычно съедает много места, что даже четыре человека не смогли засорить его своими многочисленными вещами. Хотя очень старались.

Выезжаем на дорогу. Под капотом у нас двухлитровый турбированный двигатель SQRF4J20 мощностью 245 л.с. и с максимальным крутящим моментом 375 Нм при 1750-4000 об/мин, а передачи переключает «мокрый» семиступенчатый робот. Время разгона до сотни – 8,7 с. Однако вау-эффекта от динамики я не испытал. Да, разгоняется, но без огонька. Если никуда не торопиться, ехать можно, но не надо забывать, что мы находимся на Алтае. Водители тут дисциплинированные, и если висит знак, ограничивающий скорость в 70 км/ч, то все так и едут. А если впереди появляется кто-то, кто едет 60, то и весь поток тоже будет ехать 60. Это хорошо. Плохо, что если кто-то один посчитает, что вот в этот вот момент хорошо было бы обогнать, то следом за этим одним дерзким поедут все остальные. Поэтому часто от машины хотелось большей резвости при обгонах, но добиться её можно только переключением в спортивный режим. В «спорте» робот позволяет мотору сжечь чуть больше бензина и переключается на пару передач вниз намного быстрее, чем в нормальном режиме. Обгонять в спортивном режиме заметно проще.

К чему ещё есть вопросы – это к рулю. Он, конечно, красивый, но лучше бы он был круглым. Тут собрали всё самое модное в виде множества наплывов и срезов по хорде, вследствие чего баранка получилась эффектной, но максимально неудобной. Когда душа и дорога требуют активной рулёжки, но каждый раз при перехвате в руках оказывается руль разного диаметра и разного сечения, это немного раздражает. К тому же на скорости в околонулевой зоне руль пустой, и это тоже неприятно. К счастью, последнее можно исправить в настройках рулевого управления, но их ещё надо как-то найти.

Несмотря на некоторые придирки, на шоссе поведение машины заслуживает высокой оценки. Если всё настроить под свои предпочтения (а это вполне реально), то на трассе кроссовер будет однозначно радовать. Он хорошо рулится, на нём приятно и ехать по прямой, и петлять по извилистой дороге. Шумоизоляция на достойном уровне, и только если существенно превысить разумную скорость, появляются аэродинамические шумы.

На асфальте Jetour показал себя прекрасно, но асфальт в России – штука непредсказуемая. В этот раз он закончился быстрее, чем падение во сне с дивана, и теперь у нас под колёсами просёлочная дорога в горы.

Чего, может быть, немного не хватило в горах, так это более агрессивных шин: наши шоссейные не слишком приспособлены для покорения крутых горок. При этом нужно отдать должное геометрической проходимости Т2: 220 мм дорожного просвета (столько же, например, у Toyota Land Cruiser Prado 120), равные углы въезда и съезда (28 градусов) и короткие передний и задний свесы позволяют ехать по довольно сложному рельефу. В итоге дорога, проходящая по самому гребню гор, показалась не сложной, а интересной.

Чудеса Алтая и ходовой части

Ночевать мы поехали в новое место, откуда на следующий день нам предстоял путь сразу к нескольким достопримечательностям: Ороктойскому мосту, петроглифам и – совершенно внезапно – в музыкальную лабораторию. Да и дорога в этот день стала интереснее асфальтовой – нас ждал грейдер Чемальского тракта.

Гнать по грейдеру во всю гашетку на машине с полной массой более 2,2 т – это глупость. Но отказать себе в удовольствии топнуть хотя бы до 100 км/ч я не смог. Причин для того несколько, и первая из них – настройка ходовой части. Кроссовер будто бы не замечает, что у него под колёсами: мелкие неровности можно проходить ходом, на крупных волнах он не раскачивается, по гребёнке не рыскает. Иногда даже кажется, что по неидеальной дороге ехать на нём ещё приятнее, чем по асфальту. По моему мнению, относительно ходовой части и настройки подвесок Т2 – один из лучших в классе. Редко кому удаётся сделать так, чтобы кроссовер чувствовал себя как дома и на асфальте, и там, где его нет.

Правда, нужно помнить одну деталь: запасное колесо (точнее, докатка) у Jetour упаковано в красивый кофр, на котором установлена камера заднего вида. Мне-то повезло, я отделался проколом, а вот один из коллег познал все радости жизни, когда порезал колесо о камень и был вынужден ставить докатку. На Jetour для этого надо не только отсоединить разъём камеры заднего вида, но и снять 12 клипс, на которых держится крышка кофра. Развлечение не самое приятное. Понятно, что в путешествии ценен каждый кубический сантиметр пространства, и повесить запаску на дверь снаружи машины – хороший ход. Но так ли ей нужен кофр – большой вопрос.

Итак, по грейдеру Чемальского тракта мы добрались до Ороктойского моста. Чем он интересен? Чемальский тракт соединяет сёла Усть-Сема и Куюс и проходит по правому берегу Катуни. Село Ороктой расположено на левом берегу Катуни и стоит в стороне от тракта. Переправляться в это село всегда было сложно: нормального моста тут никогда не было. Был, правда, деревянный, но его смыло. Зимой можно было перебраться через реку по зимнику, летом приходилось кататься в люльках по канатам, протянутым с одного берега Катуни на другой. И только в 1997 году мост решили всё-таки построить. Так появился вот этот интересный подвесной мост общей длиной 120 м и с длиной пролёта 70. Мост автомобильный, но качается даже под весом пешеходов. Ощущения интересные, потому что прямо под мостом бурлит самое глубокое место Катуни – пороги Тельдекпень.

Сейчас на Ороктойский мост приезжают поглазеть туристы и правильно делают: вполне вероятно, что если решат строить Алтайскую ГЭС, тут будет водохранилище, а мост уйдёт под воду. Это печально, но даже если моста не станет, тут всё равно останется на что посмотреть: места необычайно живописные. Пока, конечно, они не затонули вместе с мостом.

Налюбовавшись видами, мы поехали дальше – к петроглифам. То есть, к наскальной живописи, которая сохранилась в окрестностях окончания Чемальского тракта.

Честно говоря, некоторые рисунки разглядеть сложно. Как археологи поняли, что на некоторых из них изображены архары, на других – козероги, а на третьих – коровы (причём одна из которых – беременная), не всегда понятно. Хотя если слушать гида и внимательно смотреть, что он показывает, многое можно увидеть. К сожалению, времени у нас оставалось очень мало, и пришлось быстро уезжать на следующую локацию – в музыкальную лабораторию.

Лаборатория представляет собой зеркальную сферу и очень выделяется на фоне местных пейзажей. Как снаружи, так и изнутри она отделана зеркальными панелями. Благодаря акустическим линзам внутри практически отсутствует эхо, и любой музыкальный инструмент звучит в нём идеально.

Ну а теперь представьте картину: внутри зеркального зала на полу лежат несколько человек. Головами они обращены к центру зала, где пара музыкантов играет на необычных инструментах – хангах. Тут действительно можно войти в транс. Будете рядом – не проходите мимо, это действительно завораживает.

Снег и кочки

Вроде бы пора собираться домой, но до аэропорта ещё ехать и ехать. И буквально в последний час пребывания на Алтае погода устроила нам сюрприз: пошёл дождь, резко похолодало, и дождь сменился снегом. В машинах, конечно, тепло, но мы сразу столкнулись с типичным для такой погоды явлением: запотеванием стёкол. Разумеется, бороться с ним в современной машине несложно: достаточно включить обогрев лобового стекла или хотя бы кондиционер, который высушит воздух в салоне. Это, конечно, так, но вы когда-нибудь пытались быстро найти все эти фишки без физических кнопок? А если на ходу? Это практически невозможно. Единственный существенный недостаток Т2 – это необходимость постоянно лазить по меню на огромном 15,6-дюймовом экране медиасистемы. Даже настройка зеркал осуществляется через этот экран. Впрочем, необходимости постоянно настраивать зеркала нет, так что это не самое страшное. А вот каждый раз целиться на ходу пальцем в нужную пиктограмму – это раздражает. Причём на плохой дороге даже не стоит пытаться тыкать пальцем – всё равно промажете мимо нужного значка. А кроме того, этот значок ещё надо в этом меню найти. В общем, тут всё по русской поговорке: «Умом не раскинешь, пальцами не растычешь».

Само собой, физические кнопки в автомобиле есть. Есть даже шайба, которой можно выбирать режимы движения («Эко», «Стандарт», «Спорт», «Грязь/Песок», «Снег», «Камни» и «Х», в котором автомобиль выбирает режим сам). Рядом с этой шайбой есть кнопки включения системы видеообзора, датчик глубины брода (лучше бы вместо него было предусмотрено включение чего-то более полезного) и… да! – кнопки кондиционера и обогрева ветрового стекла! Вот только для того, чтобы настроить кондиционер (точнее, двухзонный климат), всё равно придётся долбить пальцем по экрану. А тут ещё под руку лезет пассажир, который хочет то переключить радиостанцию, то изменить громкость… И если водитель может всё это сделать с помощью кнопок на руле, то пассажиру не остаётся ничего иного, как искать нужные функции на экране медиасистемы.

Увы, планшет вместо человеческих кнопок – это сейчас норма. Как и парящая панель, под которой в самом неудобном месте расположены разъёмы USB для зарядки гаджета и его соединения через шнур с медиасистемой. С этим нам как-то надо учиться жить дальше, и в случае с Jetour Т2 остаётся только радоваться тому, что эти современные штучки – единственное, что немного портит в целом очень позитивное впечатление от автомобиля.

Жаль, что не удалось в полном объёме испытать внедорожные возможности кроссовера – по маршруту не нашлось сложных для преодоления препятствий. Те, что были, Т2 проходил как-то слишком легко. И что ещё важно – он до этих препятствий нас довёз в очень комфортных условиях. А это означает, что столь важный для любого кроссовера компромисс между комфортом на дорогах общего пользования и возможностью проехать там, куда не сунется сын маминой подруги на своей «девяточке», найти удалось.

Ну а суровое бездорожье… Новый этап «Созвездия путешествий» пройдёт в декабре в краю полярных сияний – на Кольском полуострове. Может быть, там найдётся хотя бы какая-то сложная тропинка. Что на Т2 можно путешествовать в почти царских условиях, мы уже поняли. Теперь хочется понять, как далеко можно забраться в этих условиях. Может быть, как раз на Кольском полуострове мы это и выясним.