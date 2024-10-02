Если бы не Audi и Mercedes-Benz, современного Porsche могло бы и не быть

Конкуренты Porsche спасли компанию от краха в 90-х годах. Сейчас Porsche — одна из самых успешных автомобильных компаний. Но 30 лет назад всё было по-другому. Немецкий производитель балансировал на грани банкротства на протяжении 90-х гг. Тогда автомобилисты предпочитали копить деньги, а не тратить их на спортивные машины. Появление внедорожного Cayenne в начале 2000-х годов спас компанию. Но если бы не Audi и Mercedes-Benz неизвестно, смог бы Porsche дожить до начала новой эры.

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Mercedes-Benz заплатил Porsche за помощь в создании 500E

В 1980-е годы европейская экономика переживала не лучшие времена. Война в Персидском заливе, объединение Восточной и Западной Германии наложили свой отпечаток. В результате многие водители решили не тратить заработанные деньги на спортивный автомобиль.

В то время популярность набирали большие седаны, которые можно было использовать и для быстрой езды по трассам, и для будничных поездок по городу. Например, BMW M5 и Mercedes-Benz 190E.

Модели Porsche продавались недостаточно быстро, чтобы закрыть финансовую дыру. Поэтому когда к руководству Porsche обратились директора Mercedes, отказаться было невозможно. Mercedes-Benz предложил улучшить управляемость и тормозную систему нового E-Class. А ещё — помочь встроить V8 от модели SL в новый представительский седан. Как Porsche и Mercedes-Benz создали легендарный 500E.

Чтобы втиснуть V8 под капот уже устаревшего автомобиля, пришлось расширить колею и установить более широкие крылья. Из-за увеличенных в ширину размеров автомобиль не помещался на производственную линию завода Mercedes. Поэтому им пришлось изготавливать детали отдельно и отправлять их в Porsche для подгонки. Затем автомобили отправлялись обратно в Mercedes для покраски. А затем снова возвращались в Porsche для следующих улучшений.

Но вся эта запутанная логистика помогла создать отличный автомобиль. Двигатель V8 из алюминия обеспечивал немецкому седану 318 л.с. Скорость была ограничена на отметке 249 км/ч. Двум автопроизводителям удалось установить двигатель на 1,5 см ниже. Это позволило улучшить управляемость на поворотах.

Вся эта затея помогла Porsche финансово.

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Audi заплатила Porsche за помощь в создании RS2

Желая превзойти BMW, Audi стремилась увеличить производительность своего элегантного купе S2. После окончания совместных работ Porsche и Mercedes в очередь встала компания Audi, которая хотела сделать нечто похожее.

Однако в Porsche не были уверены в своём желании работать над S2, опасаясь, что он отнимет продажи у спортивных автомобилей Porsche. Поэтому они предложили разработать седан или универсал. В Audi это предложение приняли.

В начале 1990-х годов универсалы с высокими характеристиками были не слишком распространены. Поэтому обе стороны считали, что новый автомобиль привлечёт к себе внимание. Так появился RS2.

В качестве основы для проекта производители выбрали Audi 80 Avant. Porsche взялся за усиление 2,2-литровой рядной «пятёрки» с турбонаддувом, которая устанавливалась в S2.

Сначала Porsche усилил двигатель, чтобы он мог принимать дополнительный наддув. Затем усовершенствовал турбокомпрессоры, систему подачи топлива, ЭБУ и интеркулер. Porsche сотворил чудо с двигателем: 230 л.с. выросли до 315 л.с. В итоге автомобиль разгонялся до «сотни» за 4,9 секунды. Умопомрачительно быстро для 90-х гг.

Помимо двигателя, Porsche модернизировал подвеску и тормозную систему. Для того чтобы придать автомобилю мощь в сочетании с кузовом универсал, использовали культовую систему полного привода Audi Quattro. Audi RS2 стал одним из первых универсалов с высокими техническими характеристиками.

RS2 и 500E — не только два крутых автомобиля, но и пара самых важных. Без капитала, привлечённого этими проектами, Porsche мог бы обанкротиться в 1990-х годах.