Что будет за неуплату штрафа ГИБДД

Многие автомобилисты время от времени нарушают правила на дорогах. Если нарушение попадет в поле зрения дорожной камеры или автоинcпектора, штраф неизбежен. Конечно же, лучше сразу погасить задолженность и закрыть вопрос, но в силу разных обстоятельств это не всегда бывает возможным. Совсем уклоняться от уплаты штрафа – не лучшая идея, так как рано или поздно придется нести ответственность за неуплату штрафа.

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Какое наказание за неуплату штрафа ГИБДД могут применить к автовладельцу, рассказываем в материале.

В какие сроки нужно оплатить штраф ГИБДД

Закон предоставляет автомобилистам 70 дней на оплату штрафа (ст. 32.2 КоАП).

Срок отсчитывается с даты, в которую был составлен протокол:

10 дней дают на отмену наказания в случае несогласия;60 дней – непосредственно на погашение штрафа.

На оплату штрафов с камер отводится столько же времени, однако отсчет начинается с того дня, в который водитель получил постановление. ГАИ рассылает их по почте заказными письмами с уведомлением. Даже если автовладелец не получил письмо, постановление в любом случае начнет действовать, но спустя 30 дней, когда невостребованное письмо придет обратно. Итого, у автомобилистов есть целых 100 дней на погашение штрафов с автоматических камер.

Если не оплатить штраф ГИБДД в отведенный срок, то проступок будет рассматриваться как отдельное правонарушение. Меры в отношении неплательщика могут быть предприняты с первого дня просрочки, то есть на 71 день после вынесения постановления и в любой другой день в течение трех месяцев с этой даты. Сроки погашения штрафа всегда можно проверить непосредственно в постановлении.

Что грозит за неуплату штрафа ГИБДД

За просрочку неплательщиков наказывают по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Забегая вперед, отметим, что наказание за неуплату штрафа за административное правонарушение гораздо серьезнее, чем изначальный штраф.

По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неоплаченные штрафы грозят следующие санкции:

денежный штраф за неуплату штрафа в срок, равный двойной сумме просроченного штрафа, но не меньше 1 000 рублей;задержание на срок не более 15 суток;бесплатные трудовые работы продолжительностью до 50 часов.

Также в отношении неплательщика может применяться комплекс мер со стороны судебных приставов:

арест собственности;арест, а затем списание средств с любых счетов в банковских организациях;ограничение выезда из страны;запрет на управление ТС.лишение прав.

Если долг будет погашаться через приставов, дополнительно придется выплатить также исполнительский сбор. А это еще 7% к сумме задолженности.

Сколько штраф за неуплату штрафа

Штраф за неуплату штрафа превышает предыдущий в два раза. Назначить его может только судебный орган. При этом новое наказание не отменяет первоначальное. Даже если автовладелец погасит первый штраф, но не оплатит второй, по истечении 70 дней водителя снова могут вызвать в суд и выписать еще один штраф. Чтобы не попасть в такой круговорот, лучше оплатить штраф и не тревожиться о возможных последствиях в будущем.

Арест за неуплату штрафа ГИБДД

Арестовать за неуплату штрафа могут на 15 суток, но только тогда, когда штраф выписал сотрудник ГИБДД, установивший личность автомобилиста.

Если штраф выписан автоматической камерой, арест за просрочку платежа не грозит.

Какая ответственность за неуплату штрафа ГИБДД больше года

Длительная просрочка не отменяет обязательство погашать штраф.

Нарушителей, которые не выплачивают долги по штрафам, могут ожидать следующие наказания за неуплату штрафа:

За небольшие штрафы (менее 1 000 рублей), вероятнее всего, должнику ничего не будет. Суд не сможет выписывать новые взыскания, да и приставы этим заниматься не будут.Средние суммы (1-10 тыс. рублей) с наибольшей долей вероятности будут взыскивать, что повлечет наложение ограничений, из-за которых неплательщик не сможет перепродать авто или продлить права.Крупные суммы (от 10 тыс. рублей) взыскивают через судебных приставов. В результате их действий можно лишиться прав, денег на счетах в банках, не выехать в другую страну и т. д.

Возможно ли обжалование штрафа за неуплату штрафа

Если в отношении должника уже составлен протокол, то обжаловать штраф за неуплату штрафа в отведенный срок, не получится. Даже когда штраф будет погашен до вынесения постановления. Данное обстоятельство учтут в качестве смягчающего, а это может повлиять на окончательное решение суда. В любом случае привлекаемое лицо вправе обжаловать приговор.

Если на уплату штрафа нет денег, можно подать ходатайство в ГИБДД или обратиться в суд и попросить отсрочку до 3 месяцев либо рассрочку на срок до 6 месяцев. Для этого придется подтвердить тяжелое материальное положение, предъявив справку о доходах.

Имеется ли срок давности оплаты штрафа ГИБДД

Срок давности по административным штрафам составляет 2 года. По истечении этого периода штраф аннулируется, но только в том случае, если взысканием не занимаются приставы.

Часто задаваемые вопросы

Какая статья за неуплату штрафа?

Неуплата штрафа за административное правонарушение попадает под действие ч. 1 ст. 20.25 КоАП. По ней грозит новое денежное наказание, вдвое превышающее размер неоплаченного штрафа (но не менее 1 000 рублей). Также судья может назначить обязательные работы продолжительностью не более 50 часов или административный арест на срок до 15 суток. Меры в отношении неплательщика могут быть предприняты, начиная с первого дня просрочки и в течение трех последующих месяцев.

Что будет, если не оплатить штраф ГИБДД в срок юрлицу?

Если юрлицо не выплатит штраф в указанный пятидневный срок, то ему назначат еще один штраф на сумму 50 тыс. рублей. Если и это денежное наказание не будет выплачено в течение еще одного срока, то ГИБДД вправе обратиться в суд для принудительного взыскания долга.

Что делать, если просрочен штраф ГИБДД и передан судебным приставам?

Если исполнительное производство еще не начато, то штраф все еще можно оплатить по реквизитам Госавтоинспекции. Если за дело уже взялись приставы, то штраф придется оплачивать через ФССП. Когда судебная задолженность будет полностью погашена, долг по штрафу снимется автоматически.