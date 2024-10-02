УАЗ начал продажи внедорожника "Хантер" с двигателем класса "Евро-5"

Стоимость внедорожника УАЗ "Хантер" с двигателем "Евро-5" составляет 1 530 000 рублей (плюс 20 тысяч рублей). Автомобиль получил мотор ЗМЗ-409 051, механическую коробку передач BAIC и полный привод с двухступенчатой раздаткой, сообщают "Автоновости дня".

В то же время подготовленную к бездорожью версия "Экспедиция" с этим же силовым агрегатом оценили в 1 840 000 рублей.

Сегодня стало известно, что по итогам сентября в России продали 2867 новых автомобилей УАЗ. УАЗ СГР - 1172 машины, "Патриот" - 684 машины, "Профи" - 486 машин, "Пикап" - 481 машина, "Хантер" - 44 машины.

Ранее "РГ" сообщала, что "Соллерс" доработал дизельный мотор, который появится на УАЗ "Патриот". Также появилась информация, что УАЗ возвращает разнообразие цветовой гаммы своих автомобилей.