Куда обращаться за выплатой после ДТП, если пострадало имущество третьих лиц

Куда обращаться водителю, который не был виноват в аварии, если при ДТП пострадало имущество третьих лиц? Например, дорожное ограждение, забор, огораживающий чужой участок, или просто дерево - оно ведь тоже может кому-то принадлежать. Казалось бы, ответ на этот вопрос заложен в законе об ОСАГО. Но, как выяснилось, его правильно толкуют далеко не все. В деле пришлось разбираться Верховному суду.

Итак, случилась авария. Некий водитель Бахтияров не справился с управлением, врезался в тросовое ограждение дороги, разделяющее встречные потоки, а затем ударил машину некоего Мишина. Оба водителя были застрахованы по ОСАГО, но в разных компаниях. Мишин, который посчитал, что раз в аварии пострадало имущество третьих лиц - то самое тросовое ограждение, обратился за выплатой в страховую компанию виновника ДТП. Однако в выплате ему было отказано.

Страховщик заявил об отсутствии у него правовых оснований для удовлетворения его требований и сообщил, что он должен обратиться в свою страховую компанию по прямому возмещению ущерба.

Напомним, что по этому прямому возмещению ущерба пострадавший обращается в свою компанию только в том случае, если в результате аварии пострадали только участвовавшие в ней автомобили. И только в том случае, если все они были застрахованы по ОСАГО. Но в данной ситуации пострадало еще дорожное ограждение, которое не принадлежит ни одному из участников событий.

Тогда Мишин обратился к финуполномоченному. Однако он занял позицию страховой компании виновника ДТП.

Суд первой инстанции счел, что Мишин в этой истории был прав, и обязал страховщика выплатить пострадавшему возмещение в размере 400 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы (5 тысяч), неустойку (150 тысяч), штраф (150 тысяч) и компенсацию морального вреда (10 тысяч). Однако страховщик оспорил это решение.

Если собственник поврежденного имущества не обратился к страховщику за возмещением, это правового значения для выплаты не имеет.

Апелляционная инстанция отменила решение нижестоящего суда и отказала в иске. Она сослалась на то, что указание в документах, составленных инспектором ДПС, сведений о наезде Бахтияровым на тросовое ограждение не свидетельствует о его повреждении, информация о причинении вреда данному имуществу не зафиксирована. Кроме того, за возмещением ущерба в страховую компанию владелец ограждения не обращался. Да и в прямом возмещении ущерба истцу отказано не было.

С этими доводами согласился и Второй кассационный суд. Но Верховный суд посчитал, что они основаны на неправильном применении норм права.

Он напомнил условия, при которых у автовладельца есть основания обратиться в свою страховую компанию по прямому возмещению ущерба.

Он уточнил, что причинение вреда здоровью, а также имуществу третьих лиц не всегда очевидно. Тем более что уведомить страховщика о событии надо в течение пяти дней. Учитывая вероятность таких ошибок, в законе предусмотрено, что возможность обращения по прямому возмещению ущерба не ограничивает возможность пострадавшего обратиться к страховщику виновника.

Мишин был очевидцем того, что автомобиль виновника ДТП вначале столкнулся с дорожным ограждением, повредив его, и только после этого столкнулся с автомобилем истца. Факт столкновения его автомобиля с дорожным ограждением зафиксирован в материалах ГИБДД. Принимая во внимание очевидность повреждения дорожного ограждения, указание об этом в материалах ГИБДД, которые он обязан был представить страховщику, Мишин, обоснованно руководствуясь положениями законом об ОСАГО, обратился к страховщику причинителя вреда, полагая, что в прямом возмещении убытков ему будет отказано.

Имущественное положение ответчика при этом не ухудшается, поскольку и в случае прямого возмещения убытков он обязан компенсировать расходы страховщика потерпевшего на страховую выплату. Отказ же в удовлетворении требования потерпевшего по мотиву недоказанности факта повреждения иного имущества влечет для потерпевшего риск утраты права на страховое возмещение вследствие позднего обращения к своему страховщику, утраты доказательств, произведенного ремонта автомобиля и других подобных обстоятельств.

А тот факт, что собственник поврежденного имущества впоследствии не заявил о своих правах и не обратился в страховую компанию за возмещением, для квалификации страхового случая с точки зрения закона об ОСАГО, по мнению ВС, правового значения не имеет.

Дело вернули обратно в суд апелляционной инстанции. И уже при новом рассмотрении апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции. В общем, если в аварии пострадали не только машины, но и дорожные ограждения, заборы, деревья, даже планшеты или телефоны у пассажиров машин, обращаться за выплатой автовладелец должен именно к страховщику виновника ДТП.