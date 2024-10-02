Водителям раскрыли уловки недобросовестных автомехаников

Автосервисы зачастую оценивают ремонт с установкой б/у запчастей по стоимости новых. Как избежать уловок недобросовестных мастеров, пишет журнал CenyAvto.

Избежать наценки за восстановленные запчасти можно, самостоятельно купив необходимые детали и предоставив их механику. Отслужившие также следует спросить с автосервиса после проведения ремонта.

Признаваться в собственной некомпетентности перед специалистами не стоит — на невежестве водителя при желании можно хорошо нажиться. Ход ремонтных работ лучше контролировать самим и не отходить от автомобиля — в большинстве СТО это разрешается. Личное наблюдение защитит автовладельца от халатного отношения и обмана ремонтников.

Подходить к выбору автосервиса необходимо со всей тщательностью. Эксперты советуют ориентироваться на отзывы в сети, а после обращения к мастерам проверять всю документацию. Порой в наряд-заказе появляются дополнительные графы и услуги, на которые водитель не соглашался — к примеру, мойка радиатора.

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