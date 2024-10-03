Эксперт напомнил о штрафе за несвоевременную постановку автомобиля на учет

Любое транспортное средство, сменившее собственника, должно быть поставлено на учет в ГИБДД. На эту процедуру дается 10 дней с даты покупки. При этом не имеет значения, где и какое авто было приобретено – в автосалоне или у частного продавца, новое или б/у. Если не уложиться в отведенный срок, автоинспекторы будут вправе выписывать штрафы за непостановку авто на учет.

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Что значит «поставить автомобиль на учет»

Во время регистрации сведения о машине и ее владельце включают в реестр ТС. На основании этих данных сотрудники Госавтоинспекции выписывают штрафы за различные нарушения, операторы техосмотра проводят диагностику транспортного средства, а страховщики могут оформить полис ОСАГО. После прохождения регистрации автомобиль становится полноправным участником дорожного движения.

Поскольку машины являются источником повышенной опасности, государству важно контролировать их и знать, кто ими владеет и пользуется. Во время постановки на учет проверяется, не угнан ли автомобиль, нет ли запретов на осуществление регистрационных действий. Если автомобиль вызовет какие-либо вопросы у инспектора, в регистрации откажут.

Прохождение техосмотра перед регистрацией авто позволяет убедиться, что транспортное средство технически исправно, а установленное на нем оборудование соответствует нормам безопасности.

Штраф за отсутствие регистрации

Что же будет, если не поставить машину на учет?

В этом случае санкции могут применить по двум поводам:

отсутствие регистрации;передвижение на незарегистрированном авто.

Рассмотрим, какой будет штраф за отсутствие регистрации автомобиля и одинаковый ли он для физических и юридических лиц.

Сколько штраф за просроченную регистрацию автомобиля

Если не переоформить авто своевременно, то применяются санкции, предусмотренные ч. 1 ст. 19.22 КоАП. При этом не имеет значения, использовалась машина или нет.

Штраф за просрочку регистрации авто составляет:

для физлиц – 1,5-2 тыс. рублей;для должностных лиц – 2-2,5 тыс. рублей;для юрлиц и организаций – 5-10 тыс. рублей.

Обычно такие штрафы выписывают непосредственно в подразделении Госавтоинспекции, когда собственник обращается туда с опозданием.

Какой штраф за управление авто при отсутствии регистрации

Если автомобилист не переоформил машину и к тому же пропустил сроки регистрации, то его могут наказать за езду без номеров и СТС. По ст. 12.1 КоАП такие нарушения караются штрафами на 500-800 рублей. Если он попадется сотрудникам снова, штраф за отсутствие регистрации транспортного средства вырастет до 5 тыс. рублей. У автомобилиста также могут изъять в/у на срок 1-3 месяца.

Штрафы за отсутствие регистрации автомобиля могут выписывать на дороге во время проверки документов. Согласно закону, инспекторы могут оштрафовать только человека, управлявшего машиной, то есть водителя. Если за рулем находился владелец авто, то штраф выписывается на него.

В каких случаях не назначают штраф за просрочку регистрации автомобиля

Штраф за просрочку регистрации автомобиля после покупки можно избежать по двум обстоятельствам:

Если с даты покупки машины еще не прошло 10 дней.Если на машине установлены транзитные номера.

Срок действия транзитных номеров составляет 30 дней. Их получают для того, чтобы перегнать авто в другой регион или за рубеж.

Что будет со штрафом за отсутствие регистрации авто после постановки на учет

Запоздалая постановка ТС на учет не отменяет штраф за отсутствие регистрации автомобиля в ГИБДД. Его придется погасить в любом случае.

Если же просрочка регистрации произошла по уважительным причинам, то наказание можно отменить. Для этого понадобится предъявить доказательства. Например, если владелец попал в больницу, то нужно показать справку, если находился в командировке, – билеты с поездки.

Как оплатить штраф за просрочку регистрации автомобиля

Оплатить штраф за просрочку регистрации авто можно через онлайн-сервис «Автокод Штрафы». Оплата штрафов ГИБДД осуществляется только по госномеру автомобиля. После проведения платежа на е-мейл придет квитанция, сведения уйдут в ГАИ.

Штрафы за нарушение правил регистрации ТС можно оплатить с 50-процентным дисконтом, если уложиться в 20 дней со дня вынесения постановления. Что касается штрафа за управление незарегистрированным авто, то его придется оплачивать полностью, так как скидка на него не предоставляется.

Другие серьезные последствия, кроме штрафа за непостановку на учет

Помимо штрафа за непостановку машины на учет, нерасторопного покупателя могут ожидать более серьезные неприятности. Рассмотрим каждую ситуацию подробно.

Бывший собственник снимет машину с учета

По умолчанию штрафы с дорожных камер получает собственник машины. Если автомобиль не переоформлен, то штрафы будут приходить прежнему автовладельцу. Получив «письмо счастья», он немедленно обратится в ГАИ и снимет проданную машину с учета. При проверке авто инспектор выявит нарушение. Тогда новому собственнику не избежать наказания. Как было сказано выше, за это штрафуют на 500-800 рублей, а за повторное нарушение – на 5 тыс. рублей либо лишают в/у на срок до 3 месяцев.

У бывшего собственника появятся долги

Откладывание перерегистрации может обернуться для покупателя даже потерей авто. Если у прежнего собственника появятся долги по алиментам, кредитам или коммунальным услугам, то судебный пристав начнет разыскивать имущество должника. Обнаружив в своей базе автомобиль, который числятся за должником, он запретит осуществление регистрационных действий с ним.

Если долг не будет погашаться, пристав разыщет авто, изымет его и организует его продажу. В таком случае нерасторопному покупателю придется приложить немало усилий, чтобы решить вопрос с прежним собственником и приставами.

Бывший собственник умер

Если продавец скоропостижно скончается, то машина будет фигурировать в наследственном деле. Если же его не будет, то ГИБДД аннулирует регистрацию. В такой ситуации новому собственнику нужно будет доказать, что машина была приобретена добросовестно. Но если случится так, что покупатель потеряет договор купли-продажи, то перегистрировать авто он уже не сможет.

Часто задаваемые вопросы

Как считать 10 рабочих дней на регистрацию авто?

На переоформление ТС дается 10 дней после покупки. Срок отсчитывается с даты, в которую был подписан договор купли-продажи (ДКП). В течение указанного времени покупателю следует подать заявление в ГИБДД.

Если заявление подается на десятый день, а СТС выдается немного позднее (при записи через Госуслуги), штраф за просрочку регистрации авто не назначается.

Можно ли ездить на незарегистрированном автомобиле?

В течение 10 дней, выделенных для регистрации, можно спокойно передвигаться на незарегистрированном авто. В этот период штрафовать не будут. При себе лучше иметь ДКП и страховку ОСАГО, поскольку за управление ТС без полиса автогражданки возможно наложение штрафа 800 рублей.

Сколько действует штраф за непостановку авто на учет?

Согласно действующему законодательству РФ, по истечении 10 дней на незарегистрированном в ГИБДД авто ездить нельзя. Срок давности для привлечения по административным нарушениям составляет 60 дней.

Как избежать штрафа за несвоевременную регистрацию автомобиля в ГИБДД?

Чтобы не получать штраф за непостановку на учет автомобиля, можно в течение 10 дней после покупки подать заявление на регистрацию авто через Госуслуги. По истечении этого периода машиной лучше не пользоваться.

Также от наказания можно уклониться, если доказать, что авто не было зарегистрировано вовремя по уважительной причине, например, из-за болезни, срочной командировки или смерти близкого родственника. Для этого понадобится подать заявление в ГИБДД и приложить к нему соответствующие доказательства.

Автор: Елена Сапунова