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Россиян предупредили об опасности мойки двигателя машины

Мойка двигателя автомобиля может привести к замыканию и гидроударам. Об опасности предупредил россиян автоэксперт Константин Лигачев, пишет «Ридус».

Эксперт предупредил об опасности мойки двигателя машины
© globallookpress.com

Специалист отметил, что обычно двигатель моют перед продажей машины, чтобы придать подкапотному пространству презентабельный вид. Подобные действия также выполняют, чтобы выяснить причину протечки масла. В остальных случаях Лигачев призвал не мыть двигатель — это может обернуться печальными последствиями. При этом чаще всего процедуру выполняют мастера, которые плохо разбираются в машинах.

«Они моют движок под сильным напором, забывая укрывать важные детали. Есть вероятность, что они попросту зальют их, а потом вообще замкнет вся электроника. Если вода попадет в воздушный фильтр, велика вероятность гидроудара. Движок придется менять, а удовольствие это не из дешевых», — рассказал специалист.

Ранее россиян призвали избавляться от автомобилей, которые требуют слишком дорогостоящего ремонта. Так, по словам экспертов, услышав в автосервисе вердикт о замене трансмиссии или двигателя, стоит внутренне готовиться к продаже машины.

Автоэксперт