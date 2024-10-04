Что делать, если ключ обломился в замке зажигания

Сломанный ключ – это всегда неприятно. Как вытащить обломок, как заглушить машину, если в этот момент её мотор был запущен, как сделать новый ключ – вопросов сразу возникает множество. Но иногда сломанный ключ может стать не просто неприятностью, а огромной проблемой: стоимость ключей от некоторых Mercedes сейчас колеблется от 100 до 500 тысяч рублей. Да-да, полмиллиона за ключик! Конечно, сегодня трудно найти Mercedes без кнопки Start, но факт остаётся фактом: ключ может быть очень дорогим. А если у вас машина попроще, то прежде чем расстаться с деньгами, нужно ещё как-то вытащить из замка обломок старого ключа. И постараться не допускать такой ситуации в будущем. Как? Сейчас расскажем.

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Терпение и спокойствие

Сейчас уже трудно представить ситуацию, когда ключ обламывается в замке двери: почти все машины открываются с кнопки на ключе или с брелока сигнализации, а многим повезло иметь и бесключевой доступ. Правда, все эти современные радости жизни иногда кажутся чувствительным подзатыльником от прогресса, а не радостью. Если, например, в машине сел аккумулятор, а личинкой замка не пользовались последние пару лет, она вполне имеет право закиснуть. Водитель прилагает чрезмерное усилие – и приехали. Если есть второй ключ, большой проблемы нет: как правило, на пассажирской двери есть вторая личинка, и если её предварительно обработать хотя бы WD-40, можно успешно попасть внутрь машины и разблокировать водительскую дверь. Правда, остатки ключа вытаскивать из замка всё равно придётся, но это намного проще, чем вытаскивать обломок из замка зажигания. В крайнем случае дверной замок намного проще снять и разобрать. Ну а что делать с обломком в замке зажигания?

Для начала определимся, в каком положении сломался ключ. Если в момент включения стартера (что происходит чаще всего), то после того, как он сломался, замок должен был сам вернуться в положение включенного зажигания. А в этом положении, как и в положении АСС (как правило, первая позиция после поворота ключа), вытащить сломанное жало невозможно. Придётся довернуть замок в крайнее положение («0» или «Lock»), в котором обычно и допускается извлечение ключа. Сделать это несложно любой тонкой отвёрткой, так как оставшийся обломок всё равно удерживает замок в разблокированном состоянии. Ну и надо помнить, что на некоторых автомобилях с АКП ключ можно вытащить только в положении «Р» селектора коробки. Если со всем вышеперечисленным всё в порядке, можно пробовать вытаскивать обломок.

Первый способ извлечения остатка жала ключа назовём научно: «метод размеренного ковыряния». Сводится он к мучительным и долгим, но зачастую успешным попыткам подцепить остатки ключа чем-то тонким и острым. Если краешек сломанного жала хотя бы немного торчит из замка, можно попробовать использовать пинцет или узкогубцы. Если их просунуть некуда, можно попытаться проникнуть в личинку иголкой с загнутым наподобие крючка острием от одноразового шприца. Лучше делать это с обеих сторон одновременно, потому что, если засовывать иголку только с одной стороны, победить силу трения жала о внутренности личинки будет сложнее. Кстати, чтобы облегчить работу, можно совсем немного капнуть на торец обломка той же «вэдэшки». Заливать ею весь замок изнутри, само собой, не надо. Вместо иголок можно использовать любую сталистую тонкую проволоку, но найти подходящий кусочек такой проволоки сложнее, чем шприц в любой аптеке.

Ещё один способ – попробовать просунуть в щель между сломанным ключом и внутренней стенкой личинки замка тоненькое лезвие от ручного (не электрического!) лобзика таким образом, чтобы его зубчики были направлены против движения обломка. Потом потянуть лезвие на себя и таким образом вытащить обломок. Этот способ подойдёт обладателям далеко не новых машин, у которых личинка замка изношена уже настолько сильно, что вместе с ключом в неё можно запихнуть ещё и кусок лезвия от лобзика. На новых машинах такое сработает вряд ли.

Часто можно встретить совет использовать каплю «жидкой сварки». Мол, таким способом можно приклеить отломившееся жало и вытащить его из замка. На самом деле это лишь условно рабочий способ, потому что на практике «жидкой сваркой» чаще заливают внутренности замка, а это приводит к необходимости его замены или очень долгой и нудной чистки. Поэтому если не получается вытащить обломок путём долгого и неспешного его ковыряния проволочками, иголочками или другими тоненькими железками, придётся снимать замок. И вот тут проблем может стать больше.

Первая – это срывные болты, которыми часто крепят замок. Принцип их действия таков, что в процессе закручивания при определённом моменте затяжки у них срываются головки. Это сделано с целью затруднить жизнь угонщикам, потому что быстро вывернуть болты без головок и замкнуть для пуска двигателя провода напрямую достаточно сложно. Разумеется, нелегко это сделать и честному владельцу, у которого возникнет необходимость снять замок с собственной машины. Но выход есть, причём их минимум два.

Первый – слегка накернить болт с краю сорванной шляпки под углом против вращения и лёгким постукиванием по кернеру выкрутить его с законного места. Срывные болты не имеют привычки закисать, поэтому часто такой фокус удаётся сравнительно легко. Угонщикам – в том числе. Вместо кернера можно попробовать использовать маленькое зубило или острую отвёртку из твёрдого металла.

Второй способ сложнее, и к нему придётся обратиться в том случае, если кернером выкрутить болт не получается. Придётся немного его засверлить и воспользоваться экстрактором – то есть, поступить приблизительно так же, как с обломившейся свечой зажигания. Тут, в общем-то, объяснять нечего.

Вторая возможная неприятность – это фиксатор личинки, который иногда не даёт вытащить её из корпуса замка без некоторых танцев с бубном. Точнее, с острым шилом или чем-то ещё, чем можно надавить на фиксатор. Причём иногда фиксатор можно сдвинуть только в том случае, если в личинке нет ключа, а это явно не наш случай. Поэтому прежде чем разбирать замок, лучше изучить его конструкцию и выяснить, есть ли смысл мучиться с этим замком или лучше сразу сдаться профессионалам.

Допустим, удалось снять замок и личинку с обломком ключа. Что делать дальше? А дальше надо выбрать один из вариантов действий, который больше приходится по душе.

Первый – махнуть на всё рукой и купить новую личинку или весь замок в сборе. Это не самое дорогое решение вопроса, хотя тут всё зависит от автомобиля. Например, на Kia Rio или Hyundai Solaris замок в сборе можно приобрести за сумму от двух до шести тысяч рублей, а вот на Land Rover Range Rover 4 поколения он обойдётся минимум в 120 тысяч. Дорого? Тогда есть смысл поехать в сервис, потому что надо помнить, что замена замка зажигания повлечёт за собой необходимость менять личинки замков во всех дверях (чтобы не таскать с собой два разных ключа), а это будет стоить ещё дороже: покупать придётся весь комплект, состоящий из замка зажигания (или его личинки), личинок замков всех дверей и комплекта новых ключей. Новые ключи, кстати, ещё нужно будет прописывать, а это стоит ещё дороже.

В сервисе могут предложить несколько выходов из положения. Первый – это аккуратно разобрать замок и извлечь обломок. Возьмутся за это не везде, какого-то объективного уровня цен на эту работу тоже нет, но это, пожалуй, лучший вариант. Вот только что делать, если ключ был один? Часто предлагают восстановить ключ по обломку, и это не очень дорого. Но если это невозможно, то есть и такая услуга, как изготовление ключа по замку.

Неплохой вариант, если ключ был единственным и электронным, а сломалось у него только жало. Искать и прописывать новый ключ часто получается слишком дорого и сложно, и иногда проще не пожалеть денег и сделать новый ключ по замку и переставить в него электронную начинку от сломанного ключа.

Ну и, наконец, третий выход, который отлично укладывается в принцип «любая поломка – повод для тюнинга». Можно убрать замок вовсе и поставить вместо него кнопку пуска двигателя. Такие кнопки сейчас продаются на многих сайтах (в частности, на очень известном китайском, где всё за копейки), и принцип их установки и работы прост. Главное – не забыть поставить электронную метку, без которой угнать машину будет совсем просто.

От профессионального угонщика иммобилайзер не спасёт, но как-то спокойнее, когда хотя бы какая-то защита установлена. Эти кнопки, если их правильно присоединить вместо замка, действуют на машину почти так же, как поворот ключа: одно нажатие – АСС, второе – зажигание, третье, совместное с нажатием на педаль тормоза, – включение стартера. Такая кнопка вполне имеет право на жизнь вместо сломанного замка зажигания.

И ещё немного

Было бы неправильно промолчать о некоторых важных деталях, которые могут помочь выйти из положения с обломком ключа в замке с минимальными потерями.

Существует несколько правил, минимизирующих попадание в такую ситуацию вовсе. Если жало ключа уже сильно изношено, желательно заблаговременно сделать дубликат и пользоваться им, оставив оригинальный ключ про запас. Ну или использовать второй ключ из комплекта, если он есть.

Не надо вешать ключ от автомобиля в общую связку ключей и вставлять весь этот килограмм металла в замок зажигания. Тяжёлая связка увеличивает нагрузку не только на ключ, но и на замок зажигания, менять который тоже не очень приятно.

Замки дверей должны работать легко – без заедания. Если чувствуете, что ключ поворачивается туго, надо не доламывать его в личинке замка, а приводить в порядок сам замок. То есть, хотя бы смазать. Подойдёт любая влагостойкая консистентная смазка, даже литол-24, хотя, конечно, для замков дверей лучше использовать литиевую или тефлоновую смазку.

Если неприятность уже произошла, а мотор в этот момент работал, не надо паниковать и пытаться его сразу заглушить отвёрткой в замке зажигания. Лучше спокойно доехать до дома или до проверенного сервиса, где вам готовы помочь. И уже там глушить мотор. Помните: заглушить мотор проще, чем запустить его с обломком ключа в замке зажигания. Чтобы мотор заглох, на машине с механической коробкой достаточно включить высшую передачу, нажать на тормоз и бросить сцепление, а вот на автомобиле с АКП придётся повозиться: можно снять со свечей провода (рискуя получить неприятный удар током), можно снять разъёмы с индивидуальных катушек зажигания (если они есть), и это будет безопаснее. Технически одарённые личности могут попытаться выдернуть реле бензонасоса, а если есть сигнализация, можно попытаться поставить машину на охрану: часто она при этом блокирует бензонасос, и мотор после этого глохнет. На дизельной машине с АКП всё чуточку сложнее: придётся перекрывать ей воздух, другого простого способа не существует. И, конечно же, после того, как машина заглушена, надо не забыть скинуть клемму в АКБ: после всех этих способов остановки мотора зажигание всё равно останется включенным, а это разрядит аккумулятор очень быстро.

И последнее: в очень многих ситуациях очень выручает наличие второго ключа. Особенно если ключ сломался в замке двери, а не в зажигании. С ключа гораздо проще сделать копию, чем с обломка или по замку, и даже если в нём нет метки иммобилайзера, какое-то время можно поездить с ним, для чего придётся в замок вставлять дубликат, а остатки сломанного ключа с электронной меткой просто подносить к замку, выключая тем самым иммобилайзер.