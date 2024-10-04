ОСАГО по-минимуму: эксперты рассказали, как уменьшить стоимость страховки

Почти в полтора раза могут сэкономить российские водители при покупке полиса ОСАГО. Как этого добиться, рассказали эксперты в публикации Банки.ру.

При расчете стоимости ОСАГО используются шесть коэффициентов. При этом коэффициент КБМ («бонус-малус») оказывает самое заметное влияние на стоимость полиса, так как учитывает стаж безаварийной езды: чем больше стаж безаварийного вождения, тем ниже значение КБМ и, соответственно, стоимость страховки. Таким образом, аккуратные водители могут заплатить за полис в полтора раза меньше, чем те, которые совершали ДТП.

«Важно помнить, что значение коэффициента указывается непосредственно в полисе, а если он оформляется на нескольких водителей, то приводятся значения для каждого из них. При этом цена страховки в таком случае будет рассчитываться по наибольшему КБМ», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

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