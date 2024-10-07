Эксперт рассказал, как устроены обогревы всего и вся в автомобиле

Quto рассказал об устройстве подгревов в машине. Проживая в северной стране, где половину года лежит снег, стремление к теплу обосновано и вопросов не вызывает. Помимо традиционной печки, которая появилась в списке автомобильных опций очень и очень давно, сегодня автопроизводители предлагают великое множество самых разных подогревов, которые, что в одиночку, что в массе, позволяют крепко скрасить морозное утро. Об устройстве «тёплых опций» — на Quto.

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Обогрев стекла

Идея «тёплых опций» началась именно со стёкол. Если точнее — с заднего, до которого тепло из печки никогда не добиралось, следовательно, триплекс был вечно покрыт толстым слоем льда и снега. Так же обогрев помогает справиться с запотеванием, что случается со стеклом в сильной дождь и мокрый снег. Одним словом, штука нужная, а водителю — и вовсе необходимая. Первую методику обогрева стекла ещё в 50-х годах прошлого века предложил немецкий инженер Хайнц Кунерт: нагревательные нити, толщиной в 2-3 мм нанесли на внутреннюю сторону стекла, по ним «бежит» ток, нагревая поверхность до 70 градусов. Первым автомобилем, получившим ценную доработку, стал Ford Taunus P7b в 1968 году.

У такой методики было несколько недостатков: например, толстые красные, из-за слоя оксида, полосы были очень заметны, так что крепко бы сказывались на обзорности, нанеси их на лобовое стекло. Заднее — пожалуйста, а вот с главным автомобильным триплексом такой трюк не пройдёт. Ни одна лицензирующая организация даже в самой захудалой стране «четвёртого мира» не пропустит. Поэтому для обогрева «лобового» был применён другой метод: между слоями стекла прокладывались тонкие, не более миллиметра, провода, которые точно так же нагревались проходящим током. Это, конечно, значительно дороже, чем клеить нагревающий элемент сверху, зато почти не мешает обзору. К слову, повредить такой обогрев можно лишь пробив стекло насквозь, в отличие от первого варианта, который легко обдирается при мойке стекла или перебивается при перевозке длинномера.

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Обогрев зоны покоя дворников

Впрочем, тонкие миллиметровые нити на лобовом стекле всё равно видны, особенно в тёмных очках с поляризующим фильтром, да и стоимость стекла, ими оснащённого, никто не отменял. Поэтому многие автопроизводители решили пойти другим путём и разделить обогрев ветрового стекла на две «зоны ответственности»: основную площадь «по старинке» отогревает салонная печка, а вот самый низ стекла, где лежат щётки стеклоочистителя, вечно покрытые толстым слоем льда, подогреть с помощью самого первого, бюджетного варианта. Соорудили недорогие, легко наносимые «конфорки», которые легко справляются с изморозью и вот — дворники уже не надо обстукивать! Профит!

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Обогрев сидений

Войдя во вкус, инженеры решили продолжить мысль и придать тепла креслам: в 1966 году обогревом сидений оснастили Cadillac DeVille. Казалось бы, что может пойти не так? Однако, изобретателю и констрруктору, пришлось вспомнить: и водитель, и пассажиры регулярно проливают на сиденья воду, а иногда и сладкую газировку. Ни одно покрытие, будь то винил, кожа или велюр, не говоря уж про ткань и замшу, такую «атаку» не перенесёт. После «ситуации», усугублённой, как правило, шоколадом и кетчупом с горчицей, придётся делать глубокую влажную уборку, которая не должна стать причиной повреждения или возгорания нагревающихся элементом внутри дивана! И ведь они ещё не знали про шаурму...

Чтобы обезопасить «пятую точку» пассажира от возгорания в прямом смысле слова, основным элементом обогрева сидений сделали надёжно закреплённые и заизолированные пластины, которые уложили поверх поролона. Несмотря на все видимые угрозы, повредить такой «отопитель» очень сложно, практически невозможно. Даже при замене обшивки сиденья. Ну а чтобы их «просидеть», придётся ёрзать сотни тысяч километров!

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Обогрев руля

Патент на обогрев рулевого колеса был зарегистрирован ещё в 1912 году, после чего были только улучшения и доработки. В восьмидесятых японцы придумали хитроумную схему с пластинами, теплоаккумулятора и теплового преобразователя, но это было слишком круто даже для японского автопрома периода расцвета.

Руль и в наши высокотехнологичные дни продолжили обогревать классической схемой с греющимся проводом, проложенным под оплёткой и подсоединённым в общую косу проводов в районе центральной гайки. Если однажды кожаную «обивку» руля снять, то обогрев виден невооружённым глазом: провод обычно проложен в местах хвата и уходит в середину. Нет ничего гениальнее, чем самое простое. Бритва Оккама во всей красе.

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Обогрев двигателя

Самым редким в заводском исполнении, но регулярно доустанавливаемым в России обогревом стал предпусковой подогреватель двигателя, зачастую именуемый по имени главного производителя опции компании Webasto. Конечно, попробуй произнести Eberspacher и не сломать рот! Предпусковые печки бывают очень разные: топливные, электрические и даже аккумулирующие тепло, вырабатываемое двигателем в движении, но основной вариант всё же — на горючем.

«Вебастами» изначально оснащали грузовики, а позже, по мере уменьшения размера печки, и легковые автомобили. Как работает предпусковой подогреватель? «Вебасту» устанавливают под капотом, подключая к баку, системе охлаждения двигателя и бортовой энергосети. Сжигая горючее, «печка» прогревает охлаждающую жидкость при заглушённом двигателе, собственной помпой гоняя её по всему контуру.

Таким нехитрым образом, по выходу из дома автовладелец получает не только уже горячий, готовый к нагрузкам мотор, но воодушевляющее тепло из печки, которое быстро растопит не только лёд на лобовом стекле, но и сердце холодным зимним утром. Медовая мечта обладателей «дизелей», которые прогреваются зимой в тот момент, когда уже парковаться пора.

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В заключении хотелось бы, конечно, и ручку на двери с подогревом, дабы утром не хвататься за обледенелую, покрытую снегом и периодически намертво примёрзшую, но это, увы, уже фантастика — ручка с подогревом доступна лишь мотоциклистам, квадроциклистам и снегоходчикам: у техники такая опция зачастую идёт уже «в базе», ну а те, кому не досталось, дооснащают лично. Благо, опция стоит около пяти тысяч на любом маркетплейсе и достаточно просто устанавливается. Может и на машину приладить как-нибудь?