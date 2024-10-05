Названы недорогие иномарки с атмосферными двигателями, доступные в России

На рынке России все еще можно приобрести автомобили с классическими атмосферными моторами. Эксперты составили рейтинг из самых недорогих моделей.

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Несмотря на преобладающее число турбированных моторов, в продаже у дилеров в РФ все еще есть машины с проверенными "атмосферниками". В списке наиболее бюджетных моделей по данному критерию первое место занимает Geely Emgrand. Седан китайского производства во всех комплектациях оснащается одним атмосферным двигателем. Его объем составляет 1.5 литра, а производительность - 122 л.с. В паре с ним может работать 5-ступенчатая МКПП или 6АКПП.

С наступлением октября стоимость седана Emgrand в России обновилась. Сейчас базовая версия оценивается в 2 112 990 рублей, а топовая - в 2 592 990 рублей. Покупатели могут сэкономить до 125 000 рублей при использовании специальной выгоды.

Второе место в рейтинге недорогих машин с атмосферными моторами занимает Jetta VA3. Стоимость данной модели составляет 1 928 000 рублей. В Россию автомобили привозят из Китая. На старте продаж автомобиль считался альтернативой VW Polo и Skda Rapid. В комплектации заявлен мотор на 1.5 литра мощностью 112 л.с., который работает совместно с автоматической КПП Aisin.

Относительно недорогим можно считать и кроссовер JAC JS3. Приобрести его в России можно за 1 849 000 рублей. Под капотом установлен двигатель на 1.6 литра, производительность которого равна 109 л.с. В связке работает вариатор или механическая трансмиссия. В базовой комплектации заявлены датчики парковки, круиз-контроль и подушки безопасности.

Закрывает рейтинг еще одна модель из КНР - BAIC U5 Plus. Выпуском автомобилей занимаются на предприятии "Автотор". Стоимость начнается с отметки 2 080 000 рублей. За движение автомобиля отвечает 1.5-литровый мотор на 113 л.с. Работать он может с механической коробкой передач или вариатором.