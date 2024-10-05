Новинки российского авторынка в 2024 году: что выбрать?

При выборе нового автомобиля покупатели обращают внимание на актуальность на рынке. Эксперты составили рейтинг, в который вошли разноплановые автоновинки 2024 года.

Первое место списка занимает кроссовер Haval H3. В основе лежит та же платформа, которая используется для Dargo и Jolion. На выбор у дилеров предлагается 3 комплектации. Стоимость базовой составляет 2 599 000 рублей. В оснащении предусмотрен 1.5-литровый двигатель на 143 л.с.

Еще одна новинка сегмента - Evolute i-Space. Автомобиль имеет гибридную силовую установку, а в салоне используется 7-местная компоновка. Стоимость такой модели без учета акций составляет 3 360 000 рублей. Среди преимуществ - полноценный третий ряд кресел и панорама. За движение отвечает мотор на 1.5 литра мощностью 110 л.с. и электродвигатель на 178 л.с.

В ТОП-3 вошел JAC T9, стоимость которого в России составляет 3 399 000 рублей. Под капотом установлен 2-литровый мотор производительностью 224 л.с., который работает в связке с полным приводом и классической 8АКПП. Производитель отмечает, что такой автомобиль подходит для эксплуатации в условиях бездорожья.

В рейтинг также попал Geely Preface - бизнес-седан, который появился на рынке России в середине августа 2024 года. В каестве силового агрегата используется 2-литровый двигатель мощностью 220 л.с. и 7-ступенчатый "робот". Базовая комплектация предлагается по цене 2 999 990 рублей. В списке опций есть система бесключевого доступа, климат-контроль, подогрев кресел, руля и лобового стекла. Для акустики задействовано 12 динамиков.

Еще одна модель рейтинга - MG Cyberster. Спортивный родстер с электрической силовой установкой предлагается в России. В оснащении предусмотрена пара электромоторов на 544 л.с.

Разгоняться с места до отметки 100 км/час автомобиль способен за 3.2 секунды.

В списке новинок эксперты также выделили модели M-Hero и Lada e-Largus. Первый предлагается за 15 990 000 рублей. Рамный внедорожник оснащен тремя электродигателями мощностью 816 л.с. Российская модель недавно встала на конвейер в Ижевске. Под капотом размещен электромотор с пиковой мощностью 163 л.с. При покупке автомобиля в кредит стоимость составляет 2 990 000 рублей.