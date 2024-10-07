Эксперт объяснил, почему в августе выросли показатели аварийности на дорогах

В августе, когда начало темнеть раньше, а светлеть позже, показатели аварийности выросли вдвое относительно других летних месяцев. В качестве примера - Московская область: за первые 8 месяцев 2024 года произошло 698 ДТП в темное время суток, из них 132 аварии - в августе.

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Причины ночной аварийности

Недостаток освещения - это одна из основных причин роста числа ДТП. Резко сокращается горизонт видимости, а также осознание пространства: кажется, что машина еще далеко от пешеходного перехода, но на практике, оказывается, намного ближе. То же самое с кормой едущего впереди соседа по потоку: тот не заметил, этот не среагировал вовремя, нога чуть нажала на педаль тормоза - и столкновение. Железо все простит, а вот человек на пешеходном переходе может получить травмы, несовместимые с жизнью. Да, именно наезды на пешеходов, в которых, как правило, чаще виноваты водители, становятся основой повышенного дорожного травматизма после заката солнца.

Впрочем, пешеходы не лучше: перебегать дорогу в неположенном месте, поскольку так удобнее и ближе, у нас, увы, в порядке вещей. А вот брать в расчет остальных участников дорожного движения, строго соблюдать правила и не отвлекаться на смартфон на дороге - пока нет.

Водители в большинстве своем включают осветительные приборы в темное время суток. А современные автомобили и вовсе не дают возможности полностью отключить свет: это требование безопасности, которое автопроизводители обязаны выполнять и выполняют, в результате чего автомобиль видно издалека. Фары нужны не только для освещения дороги, но и для обозначения себя на ней. Судя по происходящему на региональных трассах, для многих такая опция ближнего света и дневных огней будет новостью. Пешеходы же в России предпочитают темные тона в верхней одежде, недолюбливают светоотражающие полосы на ней, которые отчего-то считаются элементами исключительно детских вещей, и предпочитают инкогнито пересекать проезжую часть. Водитель просто не видит "препятствие", которое медленно дефилирует через дорогу. В итоге имеем то, что имеем: аварийность растет, а вместе с ней и дорожный травматизм. Назрели глобальные перемены, и они уже на пороге.

Не только тенденции, но и вполне конкретные решения

Первым и наиболее важным участком проезжей части, который должен быть освещен, является, конечно, пешеходный переход. Он, во-первых, должен быть заранее обозначен соответствующими знаками, а во-вторых, обязан быть хорошо освещен: согласно ГОСТу, в 1,3 раза ярче, чем другие участки дороги. Так, в Подмосковье "зебры" оборудуют специальной проекционной подсветкой. Кампания началась в 2019 году, и с тех пор около 5 000 пешеходных переходов в черте городов и населенных пунктов, а также на региональных трассах получили дополнительное освещение. Также в Московской области уже запустили 40 "умных" переходов: у образовательных учреждений, станций, жилых комплексов и других мест притяжения жителей региона.

"Такие переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекают внимание автомобилистов и повышают безопасность пешеходов, снижая вероятность наездов на них", - пояснил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Некоторые водители ошибочно полагают, что ночью камеры фотовидеофиксации, которые являются основным стимулом соблюдения правил дорожного движени, "слепнут" из-за недостатка освещения. Современные комплексы фотовидеофиксации способны зафиксировать автомобиль и распознать его госномер даже в безлунную ночь. Камеры оснащаются инфракрасным прожектором, который излучает невидимый для водителя, но достаточный для качественного снимка свет, позволяющий подсветить номер автомобиля на расстоянии от 30 до 70 метров от комплекса. Так что ночью камера не "спит", а работает, трудится на благо безопасности дорожного движения.

Главное - быть заметным

Впрочем, безопасность на дороге - общая задача, достигнуть успеха в которой можно только совместными действиями. Поэтому к вопросу должны подключиться и пешеходы. Во-первых, даже фонарик в мобильном телефоне позволит водителю идентифицировать путника, идущего по темной обочине. Отрадно, что этот простой "лайфхак" все чаще встречается даже в глубинке - осознанность растет. Во-вторых, в Московской области ежегодно проводится акция "Засветись!", направленная на популяризацию ношения световозвращающих элементов.

К мероприятию регулярно присоединяется и оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения "МВС Груп". Волонтеры компании раздают жителям световозвращающие браслеты и рюкзаки, проводят профилактические беседы, особое внимания уделяя детям. Такие аксессуары помогают водителю увидеть пешехода на мгновение раньше. Обычно этого самого мгновения на дороге и не хватает, чтобы успеть затормозить.

На улицах становится все больше пешеходов, у которых появляются светоотражающие элементы на одежде и на зонтиках, на сумочках и рюкзаках. Все больше тех, кто лишний раз оглянется и убедится, что водитель заметил и притормозил. Пешеходы учатся ходить по обочине против движения машин и избегают выхода на проезжую часть. В больших городах, где трафик сложнее, осознанности больше, но постепенно, день за днем, она перетекает и в пригороды, и в малые города, и в деревни.

Да и водители понимают, о какой опасности идет речь, и стараются осознанно относиться к происходящему: проверяют лишний раз исправность световых приборов, все чаще пользуются услугами по восстановлению фар, обращают внимание на знаки. В тандеме с увеличением количества подсветки тех же пешеходных переходов, появления большего числа освещенных дорог снижается число действительно опасных мест на проезжей части. Короче говоря, свет в конце тоннеля виден. Надо только дойти до него, и желательно без травм.